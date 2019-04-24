活躍用戶重啟升勢 Twitter週二股價飆漲逾15%

隨著公司努力打擊平台上的濫用行為，Twitter(TWTR-US) 的用戶重新成長，也幫助公司股價在週二 (23 日) 飆升。
活躍用戶增加
Twitter 週二表示，它在今年第 1 季擁有 3.3 億月活躍用戶，每日活躍用戶比上一季增加了 800 萬，打破過去連續 3 季用戶下降的趨勢，而這正是分析師評估社群媒體的關鍵指標。
RBC 資本市場分析師 Mark Mahahey 表示，Twitter 現在運行得更好，800 萬每日活躍用戶的增加，感覺就像是一個潛在的拐點。Mahahey 仍維持 Twitter 表現持平大盤的評級，但將目標價由 34 美元上調至 38 美元，認為在網路廣告的浪潮之下，Twitter 仍將受益。
Twitter 股價週二收漲 15.71%，報 39.77 美元，寫下 2017 年 10 月 26 日以來，最高的單日漲幅。
已有分析師上調評級
至少有一位分析師上調了 Twitter 的評級， Cowen & Co. 分析師 John Blackledge 改變了他原本看空的觀點，一口氣將評級由弱於大盤升至優於大盤。
Blackledge 表示，基於第一季成長與第二季的指引，Twitter 在廣告業務的表現好於預期，因此將目標價由 24 美元升至 36 美元。
在週二與分析師的電話會議上，執行長 Jack Dorsey 表示，改善平台的健康狀況，仍是公司首要任務。公司正專注於以更加「主動」的方式，納入機器學習和深度學習，來打擊濫用行為。
財報優於預期
在廣告增加的幫助下，Twitter 發布的本季財報優於預期，內容包括：
- 第一季淨利為 1.91 億美元，高於去年同期的 6100 萬美元。
- 調整後每股純益從一年前的 16 美分上升至 37 美分，高於 FactSet 預期的 15 美分。
- 季營收由去年同期的 6.65 億美元增至 7.87 億美元，分析師預估為 7.74 億美元。
- 預計第二季營收為 7.7 億美元至 8.3 億美元區間，分析師預估為 8.18 億美元。
Evercore ISI 分析師 Anthony DiClemente 指出，雖然第一季的表現，仍不足以支持 Twitter 已經大改變，但肯定仍支持股價走高，而平台差異化的方式，對廣告買家也有著獨特的吸引力。他將 Twitter 目標價提升至 40 美元。