活躍用戶重啟升勢 Twitter週二股價飆漲逾15%

隨著公司努力打擊平台上的濫用行為，Twitter(TWTR-US) 的用戶重新成長，也幫助公司股價在週二 (23 日) 飆升。

活躍用戶增加

Twitter 週二表示，它在今年第 1 季擁有 3.3 億月活躍用戶，每日活躍用戶比上一季增加了 800 萬，打破過去連續 3 季用戶下降的趨勢，而這正是分析師評估社群媒體的關鍵指標。

RBC 資本市場分析師 Mark Mahahey 表示，Twitter 現在運行得更好，800 萬每日活躍用戶的增加，感覺就像是一個潛在的拐點。Mahahey 仍維持 Twitter 表現持平大盤的評級，但將目標價由 34 美元上調至 38 美元，認為在網路廣告的浪潮之下，Twitter 仍將受益。

Twitter 股價週二收漲 15.71%，報 39.77 美元，寫下 2017 年 10 月 26 日以來，最高的單日漲幅。

(圖表取自 Google)

已有分析師上調評級

至少有一位分析師上調了 Twitter 的評級， Cowen & Co. 分析師 John Blackledge 改變了他原本看空的觀點，一口氣將評級由弱於大盤升至優於大盤。

Blackledge 表示，基於第一季成長與第二季的指引，Twitter 在廣告業務的表現好於預期，因此將目標價由 24 美元升至 36 美元。

在週二與分析師的電話會議上，執行長 Jack Dorsey 表示，改善平台的健康狀況，仍是公司首要任務。公司正專注於以更加「主動」的方式，納入機器學習和深度學習，來打擊濫用行為。

財報優於預期

在廣告增加的幫助下，Twitter 發布的本季財報優於預期，內容包括：

第一季淨利為 1.91 億美元，高於去年同期的 6100 萬美元。

調整後每股純益從一年前的 16 美分上升至 37 美分，高於 FactSet 預期的 15 美分。

季營收由去年同期的 6.65 億美元增至 7.87 億美元，分析師預估為 7.74 億美元。

預計第二季營收為 7.7 億美元至 8.3 億美元區間，分析師預估為 8.18 億美元。

Evercore ISI 分析師 Anthony DiClemente 指出，雖然第一季的表現，仍不足以支持 Twitter 已經大改變，但肯定仍支持股價走高，而平台差異化的方式，對廣告買家也有著獨特的吸引力。他將 Twitter 目標價提升至 40 美元。