既競爭又合作 傳蘋果每月支付亞馬遜雲端服務逾3000萬美元

儘管蘋果 (AAPL-US) 及亞馬遜 (AMZN-US) 通常被視為競爭對手,但在雲端服務上,他們卻是親密的合作夥伴。據知情人士透露,蘋果每個月在亞馬遜雲端上的花費,超過 3000 萬美元。

這項支出也顯示出蘋果的決心,為了讓 iCloud 等線上服務快速並可靠,他們不計代價,即使必須依賴對手。

未來,蘋果還打算將業務重心,移向 Apple News+、Apple TV + 及 Apple Arcade 等產品,代表屆時對雲端的依賴將更大。

在許多的消費產品上,兩家公司經常被拿來相提並論,如 Siri vs. Alexa、HomePod vs. Echo、Apple TV vs. Fire TV,但並不影響他們在雲端業務上的合作。

在硬體大幅發展下,人們每月使用超過 10 億台 Apple 設備,帶來龐大的計算與儲存需求。而蘋果也正在大力投資自己的基礎設施—2018 年 1 月,蘋果宣布計畫在 5 年內,於美國數據中心投入 100 億美元。去年 12 月,蘋果表示將在 2019 年前花費 45 億美元。他們也依賴較小的第三方雲端提供商,但它更依賴於大型雲端供應商。

蘋果過去曾表示,他們使用亞馬遜 AWS 進行 iCloud 存儲,但尚未透露其他任何 Apple 服務,是否也使用 AWS 或其他第三方雲端服務。

《CNBC》引用的消息來源指出,截至 3 月底,蘋果公司每月在 AWS 上的支出超過 3000 萬美元,與去年相比增長了 10%,蘋果最近還與亞馬遜簽定新的協議,將在 5 年內為其網路服務投入 15 億美元。

AWS 是亞馬遜業務的重要組成項目。在 2018 年,AWS 的營收為 256.6 億美元,佔亞馬遜年度總營收的 11%,佔亞馬遜營運收入的近 59%。儘管 Apple 是頂級 AWS 的大客戶,但其支付金額,仍僅占亞馬遜整體收入的一小部分。