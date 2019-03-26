〈蘋果春季發表會〉Apple TV+對決Netflix、亞馬遜 定價不明 挫逾1%

蘋果 (AAPL-US) 如預期般在週一發布了新串流影視服務「Apple TV+ 」，正面對決 Netflix (NFLX-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) Prime Video。

Apple TV+ 將有多項娛樂性的原創節目，例如 Jennifer Aniston 和 Reese Witherspoon 主演的《晨間主播》影集、 探討不同族裔移民適應美國生活的半小時影劇《Little America》... 等。

蘋果表示，今年秋季下旬這項新串流服務將在全球 100 個以上的國家推出，屆時每個月都會新增內容，但蘋果仍未揭露定價訊息。

除了 Apple TV+，蘋果也宣布一項重新設計的 TV app，擁有適用 iOS 的新蘋果頻道 (Apple Channels)，今年夏季將推出，可用於 Mac、部分智慧電視 (三星、LG、Sony 和 Vizo)，最令人意外的是 Roku 和 Amazon Fire TV 竟然也適用。

這項新的蘋果頻道內有 Apple TV app，顧客可以只挑選他們想訂閱的第三方內容，蘋果合作夥伴只有少許幾家：Starz、HBO 和 ShowTime，可惜的是 Netflix 不在名單上。

蘋果服務部門副總裁 Peter Stern 指出，大型有線電視總是綁了過多的頻道，觀眾可能偏好只看其中幾個頻道，因此蘋果設計的這款 app，就是觀眾的全新電視體驗，「你可以只付費訂閱你想看的那幾個頻道，全部集中在一個 app，用你已經有的密碼.... 這就是電視本該有的運作方式。」

蘋果頻道內所有內容均為隨選、無廣告且可以下載離線觀看，用戶可以透過蘋果設備上的「家族分享」功能，與家族內成員共享。

為了這項新蘋果頻道，蘋果還重新設計 TV app 一個新介面，將內容置中以利用戶查找，用戶正在觀看的所有內容都在「Up Next」區內，且新增「For You」區，該區利用機器學習功能推薦個人偏好內容。第三方內容則會直接在 TV app 內開啟，不需要退出再跳到另一個頁面。

蘋果甚至推出一塊專為兒童設計的區域，派出了大鳥 (Big Bird) 來論一項新兒童節目——教兒童程式編碼。

「無論你是從 Prime Video、Hulu 這些串流服務取得的電視節目、從 iTunes 下載的電影、從有線電視或衛星電視取得的運動、新聞和網路電視等，或者從是新蘋果 TV 頻道上的 HBO、ShowTime 和 Starz 看到的節目，這些通通都可以放在一起了： Apple TV app。」

亞馬遜股價回應

在蘋果宣布 Apple TV + 影視訂閱服務後，亞馬遜 (AMZN-US) 週一股價下午反彈回正面領域，因為蘋果稱該款 app「未來」也會出現在亞馬遜的 Fire TV 上，且提供數家串流 app 的電視節目和電影，其中包含 Amazon Prime。

稍早一度跌至 1% 且多數時間有 0.7% 跌幅的亞馬遜，在蘋果宣布此消息後，亞馬遜交易轉回正面，終盤收高 0.5%。

今年迄今蘋果股價漲幅 19%，而亞馬遜股價以漲幅 18% 緊追在後，兩者均優於道指同期 9.1% 漲幅。

分析師看法

BTIG 分析師 Walt Piecyk 週一在蘋果公布前發佈報告指出，蘋果恐怕在大會上宣布的事情不足以滿足媒體臆測，或許會引起市場拋售蘋果股票。

「現今多數批評可能都是正確但短視的，包括要成為強大媒體業者相當困難且耗費甚高的說法。」他主張蘋果不應該採取大規模收購以增強內容的做法。

儘管認為蘋果股票恐在大會後遭拋售，他仍將目標價自 189 美元上修至 220 美元，因主張蘋果 2020 年獲利前景相較 S&P 500 有利。

蘋果週一股價收低 1.21% 至 188.74 美元。