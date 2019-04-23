逢低買進的時機到了？分析師：醫療保健股有反彈契機

醫療保健股上週大幅下跌，創下今年最糟的單週表現之後，一些分析師預期類股有望出現反彈。

標普 500 指數的醫療保健類股，上週跌幅達 4.4%，是去年 12 月底之後，出現的最大單週跌幅。Thrasher Analytics 分析師 Andrew Thrasher 指出，這使得超過 93% 的醫療保健股票，其交易價格已經低於 20 日移動平均線。

全民健保政策利空類股

類股的下跌主要來自投資人的憂慮，目前全民健保等政策理念正獲得支持，可能傷及類股企業的利潤，造成股票遭到拋售。

Thrasher 在給客戶的報告中表示，新一波的跌勢來自政治面話題，而不是結構性因素，他相信股票已經跌得過深，因此有反彈的機會。

這波的利空因素來自上週二，民主黨總統候選人 Bernie Sanders 的全民醫保 (Medicare for All) 計畫，獲得積極回應。而 UnitedHealth 執行長 David Wichmann 警告，這將破壞醫療體系穩定後，投資人憂慮大增，並使 UnitedHealth 股價當天下跌 4%，醫療保健類股下跌 2%。

醫療保健股也是今年以來表現最差的類股，2019 年下跌 1.2%，是 11 個主要類股中，唯一下挫的板塊，相較之下，公用事業類股表現倒數第二，但也有近 8% 的漲幅。

已見逢低介入買盤

由資金面來看，在類股市值一週大減超過 2000 億美元之後，逢低買進的買盤已經介入。上週四，價值 180 億美元的 SPDR 健康照護類股 ETF(代碼 XLV)，獲得超過 6.8 億美元的資金流入，而價格 40 億美元，以生技股為主的 SPDR 標普生技 ETF(代碼 XBI)，也有 2.4 億美元資金流入。

Tower Bridge Advisors 總裁 Maris Ogg 認為，醫療保健股這樣的情況有前例可循，自歐巴馬的醫改之後，大選前這些股票難有表現，大選讓這些製藥公司變成壞人。但他認為，這樣的回落可能不會持續，公司獲利最後會取代恐慌。

目前只有少數醫療保健公司，已經公布第一季財報，整體來看優於其他產業的公司。FactSet 數據顯示，考慮到預期的獲利增長和已發布的成長率，產業混合獲利成長約 4.7%。

SlateStone Wealth 的首席投資策略師 Robert Pavlik 表示，類股上週的下跌是個買入機會，政治言論短期內可能還有下行空間，但很多都是很棒的長期標的。