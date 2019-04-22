〈房產〉國票金控集團38億元購入華固大直「亞太置地廣場」近4000坪

華固 (2548-TW) 在台北大直合建的商辦「華固亞太置地廣場」預計於 2020 年完工；華固今 (22) 日簽約，以每坪 88.11 萬元，售出 8-10 樓及 17 樓合計 4 個樓層，以及 96 個車位給國票金控 (2889-TW)，成交總金額達 25.64 億元；連同日前國票創投投入 12.39 億元取得樓層、車位，國票金已在此投入超過 38 億元。

同時，依華固公告的簽約資料顯示，國票金集團在「亞太置地廣場」將取得 6-10 層的樓面，及 144 個停車位，買下 3955 坪商辦空間，大致上已去化掉近半的華固合建分回坪數，此一台北市大直商辦建案預計在明年完工。

華固目前正興建中的大直商辦大樓案「亞太置地廣場」，預估在 2020 年完工，該建案是華固建設與地主合建，位於大直樂群三路與敬業二路口，為地上 17 樓、地下 5 層的建案，在原估 120 億元總銷中，華固分回約 80 億元，等於持有全案 66.67%。

華固總經理洪嘉昇指出，此商辦建案已有多組人馬洽談承購，主要是大型的 3-4 個樓層的一次購買商談方式。

華固建設 2019 年在台北市商辦市場，鎖定內湖、大直及台北士林科投園區等地區，今年將有兩棟商辦大樓開工，預計採先建後售模式。

洪嘉昇指出，今年下半年將開工與建的商辦個案，包括內湖 5 期潭美的段辦公室案，基地面積為 962 坪，可銷售面積為 5000 坪，預估總銷售金額為 33 億元；另有承德路 (北士科園區) 的商辦合建案，銷售面積 2500 坪，預計銷售金額 16 億元。

此外，華固目前正興建中的大直商辦大樓案「亞太置地廣場」，預估在 2020 年完工銷售後認列收益。同時，在大台北地區科技廠辦及商辦需求火熱之下，華固在上月也以 20.55 億元購入新北市原歌林新莊廠土地 (4100 坪)；洪嘉昇指出，預計於該地興建廠辦，預計 2020 年第 2 季動工。

洪嘉昇說，購入歌林新莊廠土地興建廠辦，預計興建 12-15 樓的廠辦，將以邊建邊售方式銷售，預計總銷在 60 億元。