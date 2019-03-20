華固今年交屋約160億元 盼未來4年商辦、廠辦營收占比三成

華固 (2548) 董事長鍾榮昌表示，去年北台灣建案整體平均銷售率約三成，從今年首季代銷等情形來看，預估整體平均銷售率約四成，房市已經「天亮了」，預估接下來房價將會穩定表現。而華固今年交屋三大案包括「名鑄」、「樂沐」、「新代田」，法人估金額約 160 億元，將是 30 年以來交屋量最高的一年。而鍾榮昌看好商辦、廠辦市場，華固未來 4 年推案重點將在商用不動產市場，目標盼商辦、廠辦占營收達三成。 鍾榮昌指出，隨著低毛利時代來臨，華固盼提高建案週轉率，同時提升毛利較高的商辦及廠辦等商用不動產案件的比重。



鍾榮昌表示，隨著台商回流，目前商辦、廠辦市場供不應求，華固未來 4 年盼商辦、廠辦占營收比達三成，目前華固可開發辦公和廠辦土地，在手土地至少有四大案子，其中台北市有三個，包括北市大直的華固亞太置地、士林北投科技園區以及內湖潭美，加上昨 (19) 日斥資逾 20 億元以上才買入的新莊建國段土地案，總計可售建案預估約 180 億元。



此外，今年是華固成立滿 30 年，今年將有總銷 80 億元「華固名鑄」、總銷 50 億元的「華固樂慕」、總銷 42 億元的「華固新代田」等三大案總銷共 172 億元的新案完工交屋，法人估今年有機會認列金額可望約達 160 億元，將會是 30 年以來交屋量最高的一年，而目前手中庫存地已到 2022 年。



此外，華固去年每股盈餘 (EPS)3.12 元，日前董事會決定每股配發現金股利 5 元，預計 5 月 28 日召開股東會。