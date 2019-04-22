宜進攻高毛利市場 「37.5技術」纖維亞洲獨家代理 今年出貨衝千噸

化纖廠宜進 (1457) 在高成熟的產業中以差異化產品線追求高毛利，2017 年取得美商 Cocona 授權，生產強力吸濕排汗的「37.5 技術」纖維產品。董事長詹正田指出，目前此一市場已慢慢打開，今年產出目標千噸，較去年翻兩番。據了解，「37.5 技術」纖維是 Cocona 公司開發出來的技術，乃利用火山岩或椰子殼製作，將活性碳加入纖維以提升舒適度和性能，適用於運動服、戶外服飾等。宜進則是在 2017 年 10 月成為亞洲唯一獲 Cocona 認證的加工絲廠，同時還取得 Cocona 公司的 1 成股權。



詹正田指出，「37.5 技術」纖維擁有專利，毛利率很高，亞洲市場是宜進代理，包括中國大陸、日本市場潛力很大，耐吉 (Nike)、愛迪達(Adidas) 與 UA 都採用。不過，發展了一年半以來，目前的銷售量還是不多，去年約 2-3 百噸，今年該公司目標要拚千噸以上。



據了解，「37.5 技術」因具備強大的吸濕排汗功能，前景看好。生產過程中，Cocona 公司提供母粒給宜進，再透過宜進的技術完成抽紗。詹正田表示，目前此一市場已經慢慢打開，高毛利特性下，對獲利貢獻逐漸提升，估計約年銷一萬噸以上獲利貢獻速度會加快。