房市疲軟台灣建商推「老佛爺」建案 瞄准台灣太太

面對疲軟的房地產市場，台灣建商另辟蹊徑，推出由已故香奈兒設計師卡爾 · 拉格斐參與設計的「老佛爺」建案，瞄准當年台灣經濟奇蹟的創造者和台灣太太們的買房決策力。

經過 10 年牛市後，台灣房地產市場自 2015 年以來一直處於盤整階段，因經濟成長率放緩和人口將進入負成長的衝擊。但隨著一群在 20 世紀下半葉創造台灣經濟奇蹟的中小企業主屆臨退休，如今他們既富有也愛房產，成為建商鎖定的潛在客戶。

「這些企業主賺到錢不太會做其他投資，傳統的想法就是買房地產，有賺到錢就買房地產，就是置產... 也有預先買下等小孩長大用的。」忠泰集團副董事長李彥良在 4 月 18 日訪問中表示。

根據不動產顧問公司萊坊發布的 2019 年《財富報告》，台灣的富豪們對房地產情有獨鍾，台灣的超級富豪人均擁有 5.4 套住宅，而香港人只有 4 套，中東為 4.6 套。

串珠酒瓶

針對這群潛在客戶，忠泰集團歷時兩年的往返，在 2014 年說服已故香奈兒設計師卡爾 · 拉格斐參與其首次在台中推出的住宅設計。據李彥良介紹，卡爾 · 拉格斐基本參與了整個設計，並引入了很多香奈兒品牌工坊所使用的刺繡、編織和串珠，譬如社區宴會廳有一面牆，上面裝飾著串珠做成的酒瓶，每个酒瓶造價 15 萬元台幣 (约 4870 美元)。「比買最好的紅酒還貴，」他說，並表示因為物料成本高，該建案開價高於周邊區域。

「台灣買房太太的決定權通常很大，香奈兒設計師設計的房子可以得到女士們的認同，建案推出後消費者接受度高，」他稱。

總部位於台北的忠泰集團成立於 1988 年，是北部老字號建設公司，旗下經營包括房產建設與開發，以及家具和家飾零售銷售，過去推案主要以在大台北地區的高檔住房為主。「老佛爺」建案位於台灣大道、館前路交叉口，為兩棟 34 層樓的建築，總戶數達 170 戶。若以其中一棟頂樓規劃 250 坪 (825 平方米) 的住房估算開價最高達 1.75 億元台幣。

李彥良表示，當初邀請卡爾 · 拉格斐來合作的原因是希望是一個買家可以認同的「生活風格家」，而不是一般人不太熟悉的建築師。加上卡爾 · 拉格斐的設計讓 20 歲到 70 歲都有他的粉絲，年齡層分布廣度夠。

「這群目標客群是存在的，」信義房屋不動產企研室協理蘇啟榮在電話訪問中表示。「過去也有不少名車或名錶的展覽不去台北只去台中，便是看中台中客人對奢侈品的消費力。」他進一步指出台中的都市建設進入成熟期，現在不只追求機能，更多的是追求質感提升，這點會吸引建商去推中高端建案。

「更大的背景是台灣居民所得提升，民眾對非物質和提升美學的需求更高，慢慢也更有能力消費，帶動建商在建案這方面的投資，」蘇啟榮說。

精打細算

據李彥良介紹，上述建案已在去年開始施工，預計 2022 年完工，每坪開價 50 萬至 70 萬台幣不等，銷售採邊建邊售的方式，目標是 2022 年前賣掉一半，目前的成交速度符合預期，「 照現在的速度完工前會賣超過一半以上，」他說。

對台灣經濟成長力道放緩，可能不利房屋銷售，李彥良同意房地產市場整體是和經濟呈正相關，經濟好的時候房地產才會好，因而此次建案中，原本規劃其中一棟為 120 坪的住宅，最後改成 70 坪， 因為中小企業主買房可能只有夫妻兩人要住，小孩另外住，120 坪可能太大，還是要比較務實一點。

其鎖定的最重要的客群是早先做傳統產業、精密機械的公司，台中傳統有一些望族，另外除了在地客，也鎖定台北的買家，目標希望台北的客人可以佔銷售量的三成。根據萊坊《財富報告》，台北擁有的超高淨值人數在全球城市中名列第八，擁有 1,519 名資產不低於 3,000 萬美元的人。

對於超級豪宅，李彥良則認為有錢人可能會越來越有錢，但對台灣消費者來說有沒有必要花 3 億、5 億、6 億元台幣去買一個房子，還是花一樣多的錢，在全世界各地置產，也許都會考慮。

「台灣生意人通常還是比較精打細算一點，」李彥良說。