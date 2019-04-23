〈房產〉市況溫和成長 3月五大銀行新承作房貸創8年來同期高

台灣央行今 (23) 日公布 3 月本國五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承作房貸來到 464.82 億元，月增 119.17 億元，創 2012 年以來同期高點，利率則續降 0.011 個百分點至 1.627%，為今年以來低點。

央行說明，3 月購屋貸款較上月大幅增加，主要是因為 2 月工作天數較少，且有年節 9 天長假和 228 連假影響，降低比較基期。

而 3 月房貸利率較上月下滑，則是因銀行承作利率相對低的青年安心成家專案增加，從上月占總房貸比重的 9.6% 增至 11.1%，金額約增加 51 億元；同時，台銀築巢優利貸專案利率相對一般購屋貸款低，約 1.56%，使整體房貸利率受到壓抑。

儘管 3 月五大銀行新承做房貸已是 2012 年以來同期高點，但央行仍不鬆口房市復甦，央行認為，房貸變動還是要看全年度的推案狀況，難以透過單月的數字來衡量，只能說目前房市溫和成長。

但央行也指出，自住客是目前房市最大的買盤來源，最新統計至 2 月底，自住房貸占整體房貸比重達 87.5%，

據統計，3 月建物買賣移轉棟數六都共 1.83 萬棟，年減 1.5%，其中，台北市 3 月份買賣移轉 2055 棟，年減 28.8%，新北為 4613 棟，桃園市 2666 棟，年減 4.2%，台中市 3222 棟，年增 0.2%，台南市 2001 棟年增 6.4%，而高雄明顯是六都中相對熱絡者，2 月移轉棟數 3808 棟，年增 25.6%。