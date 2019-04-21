737 Max雖遭停飛和減產 但波音不會有訂單被取消的問題

在 737 Max 遭到多方責難後，不要以為波音公司 (BA-US) 會面臨大量訂單取消的情形。

Oxford Economics 分析師在報告中指出，波音公司的主要客戶─全球航空公司，仍在渴求像 Max 這樣的省油型單走道飛機，並且與這架飛機最接近的競爭對手空中巴士 (Airbus) A320neo 積壓的訂單不少。

分析師表示，「這將使波音免受大規模取消訂單的衝擊。」

他們還預測美國航太產業只會產生相對溫和的連鎖反應，國防訂單將抵消小幅萎縮，對美國國內生產總值 (GDP) 沒有任何影響。

波音 737 Max 機隊在不到五個月的兩次致命失事後全球停飛。關於印尼和衣索比亞墜機的初步調查結果表明，防失速功能出現故障，波音公司正在開展軟體修復工作。

分析師表示，他們預計停飛將持續 2 到 6 個月，而本週稍早美國航空公司 (AAL-US) 表示停飛計劃將延長至 8 月，以便能不受干擾地作好夏季旅遊航班規劃。

波音公司 4 月中已表示將削減 737 Max 產量。

Oxford Economics 指出，「這將導致美國航太產業產量在 2019 年下降。但波音公司能承受 737 Max 風暴，美國航太產能將自 2020 年開始恢復。」

它說，美國飛機製造業「將首當其衝地受到生產減緩的影響，而商用飛機供應鏈的影響要小得多」。

許多受影響的飛機零組件供應商的交貨時間比波音更長，並且不太可能一夜之間縮減產量。其他產業如金屬和機械，飛機需求對其直接影響有限，許多買家都在其他更廣泛的各種產業。

Oxford Economics 表示，737 Max 減產可能持續至少 6 個月。這將導致今年美國飛機總產量收縮超過 5%，然後「在 2020 年和 2021 年逐漸復元」。

對於美國航太產品和零組件產業，Oxford Economics 預測產量萎縮 0.4%，其跌幅部分被「有限的」飛機零件生產中斷和「增多的」航太國防需求所抵消。

波音股價今年以來上漲 12%，過去 12 個月上漲 18%。相比之下，道瓊工業平均指數同期上漲 14% 和 7%。波音是道指成份股。