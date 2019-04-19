蘋果公開材料回收實驗室 回收再生產自家電子產品

蘋果 (APPL-US) 公司週四 (18 日) 表示，將在德州奧斯丁 (Austin) 設立材料回收實驗室，研究如何利用機器人及機器學習 (Machine Learning) 拆解舊有產品，回收鋁、銅、鈷等具有回收價值的材料，發展將電子產品回收再利用的新技術。該實驗室面積約為 9000 平方公尺。

為實現 100% 使用回收或可再生材料進行生產的目標，蘋果設立了材料回收實驗室，目前已有部份產品使用可再生材料進行生產，像是 MacBook Air 等產品便已開始採用自舊 iPhone 回收而來的鋁材料。

電子產品一代換一代，許多無法回收處理的電子垃圾不斷囤積，尤以蘋果產品零件複雜又組裝精密，產品更是難以拆解，為環境帶來巨大挑戰，蘋果也因此飽受批評。

不過，蘋果在 2016 年春季發表會上公布了回收機器人 Daisy，標榜可快速拆解與回收舊機，加快舊機零件可被重複使用的效率。如今 Daisy 能夠以每年 120 萬部的速度拆解 iPhone，並從中取出具有回收價值的零件。

蘋果環境、政策及社會行動副總裁 Lisa Jackson 受訪表示，在推進材料回收技術的同時，將連帶影響公司內部的設計師和工程師，此外，進行此項研究可作為往後新產品設計的參考，研究成果適用於所有蘋果產品與整個蘋果公司。

儘管如此，電子產品維修指導公司 iFixit 執行長 Kyle Wiens 也指出，蘋果仍有一些產品在設計與結構上難以拆解回收，比如 AirPosd 耳機是用膠水將零組件黏在一起，回收難度相當高。

Jackson 表示，蘋果專注於製造更持久的商品。目前 Daisy 機器人拆解的材料正進入新產品的製造流程中，從 Daisy 回收的電池中提取的鈷可被用來生產新的蘋果電池。