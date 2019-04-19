〈蘋果高通纏訟落幕〉瑞銀預估：蘋果向高通支付金額高達 60 億美元

高通和蘋果於美東時間週二 (16 日) 宣布達成「世紀大和解」，撤銷全球所有進行的專利訴訟，並簽署和解協議，而蘋果必須支付相關款項給高通，儘管兩家公司堅決不透露金額，瑞銀 (UBS) 週四 (18 日) 發布的一份報告顯示，蘋果為終止專利訴訟付出昂貴的代價，和解金額上看 60 億美元。

瑞銀 (UBS) 分析師 Timothy Arcuri 在週四 (18 日) 發布的一份報告中表示，根據高通每股純益預期，瑞銀算出，這筆交易對高通極爲有利，蘋果可能向高通支付 50 - 60 億美元的一次性費用，蘋果還可能同意支付每支 iPhone 專利使用費達 8 - 9 美元，為終止訴訟付出高昂的代價。

蘋果和高通週二 (16 日) 宣布達成和解過後，高通表示，隨著產品出貨量增加，預計每股純益將增加 2 美元。

今年早些時候，蘋果首席運營官 Jeff Williams 在美國聯邦貿易委員會 (FTC) 與高通公司的庭審中表示：「蘋果同意每台 iPhone 支付高通 7.50 美元，雖然我們仍然認為這個價格太高了，但我們沒有更好的選擇。」

雙方達成的和解協議意味著未來蘋果 iPhone 將使用高通 5G 晶片，按照瑞銀的預估，如果蘋果確實支付每部 iPhone 8 – 9 美元的專利使用費，蘋果支付高通版稅將較以往大幅增加。

隨著 5G 即將商轉，2019 年將是 5G 大爆發的一年，中國小米、OPPO、Vivo、華為以及韓國三星手機大廠，皆將大展身手積極推出自家 5G 手機新品。

瑞銀懷疑，蘋果在爲 2020 年 5G iPhone 更新採用非高通 5G 晶片方面遇到了麻煩，加上 iOS 設備 18 個月的開發時間，讓蘋果處於艱難境地，並促使雙方達成和解。

瑞銀提維持對高通股票的中性評級，但已將其 12 個月目標價從 55 美元上調至 80 美元，高通和蘋果自和解以來，高通股價上漲逾 38%，蘋果股價上漲 2%。