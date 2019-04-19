半導體RSI觸新高 達超買程度 上次出現相同情形後急挫14%

半導體股價最近一飛沖天。SMH 半導體 ETF (SMH-US) 過去一周飆升近 5%，在高通公司 (QCOM-US) 與蘋果 (AAPL-US) 達成長達數年的專利授權使用費糾紛後，更是如虎添翼。

然而，自 2018 年 1 月以來，該飆升已使晶片股達到最超買的水平。SMH ETF 的相對強弱指數 (RSI) 已經上漲超過 70，這通常表明超買狀況。上次 RSI 出現高點是在去年年初，但在它登上峰值後不到三週的時間下跌了 14%。

MKM Partners 首席市場技術分析師 JC O'Hara 對此並不擔心，「我從不想使用『超買』這個詞，因為它的含義實在不佳。那麼到底什麼是超買？超買只是一種動能激增，」「如果你回顧 2 月，隨著半導體的走高，SMH ETF 的 RSI 觸及 70。如果你當時賣出，那就可能會錯過額外的 12% 漲勢。」

由於 ETF 的 RSI 在 2 月底達到 70 以上，它已經反彈至史上最高水平。 SMH ETF 在週二 (16 日)、週三 (17 日) 和週四 (18 日) 都創下新高。

O'Hara 說，「退一步來說，超買實際上是件好事，所以我們仍在這裡成為尋找任何輕微利空的買家，因為我們其實認為這股強勁趨勢會繼續走下去。」

不過，並非所有半導體類在過去一年都表現良好。雖然 Advanced Micro Devices (AMD-US) 在 12 個月內飆升 165%，但 Nvidia (NVDA-US) 卻下跌了 21%。這種差異性讓 Chantico Global CEO Gina Sanchez 感到擔憂。

他指出，「半導體現在成為一個整體交易的挑戰趨勢，」「整個產業的交易價格仍然低於其長期估值，所以你可以認為這是個買入點。但是我要強調，在整個類股交易中有很多不同的個股走勢。」

SMH ETF 的預期本益比為 17 倍，但其成分股差別很大。例如，美光科技 (MU-US) 的本益比為 8 倍，而 Universal Display (OLED-US) 的本益比為 67 倍。