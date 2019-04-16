資誠：半導體明年可望復甦 2022銷售額上看5750億美元

資誠聯合會計師事務所發布《全球半導體市場關鍵機會報告》，報告指出，看好半導體可望在 2020 年復甦，到了 2022 年，半導體銷售額可望成長至 5750 億美元。

報告指出，今年全球半導體表現略顯疲弱，但有機會緩步復甦，預估年複合成長率約 4.6%，銷售額可望從去年的 4810 億美元逐漸成長，到了 2022 年銷售額可望升至 5750 億美元。

以產業類別來說，資誠看好汽車業成長力道，主要是電動汽車和混合動力汽車的滲透率提高，自動駕駛汽車市場潛力，可望帶動半導體在汽車應用的銷售額年複合成長率估達 11.9%，是半導體應用類別中成長最快的產業，預估到了 2022 年全球汽車電子零組件市場規模將達 679 億美元，其中 AI 的影響大部分反映在先進駕駛輔助系統 (ADAS)129 億美元、車用娛樂系統 (infotainment)85 億美元、以及車用電子安全系統 (safety)57 億美元。

以比重來看，記憶體產品占比最強，資誠預估，到了 2022 年半導體 7 大元件類別以記憶體產品營收為最大宗，比重可望超過 25%，科技仍扮演重要推手，如雲端運算、智慧型手機等終端裝置的虛擬實境應用。

從區域市場來看，亞太市場貢獻最大，報告指出，到了 2022 年為止，亞太市場半導體銷售額的年複合成長率估計約可達 4.8%，仍將貢獻半導體產業整體銷售的大宗。電子系統的製造，仍為中國發展重心。

資誠創新整合公司董事盧志浩指出，AI 將是半導體產業下個十年的關鍵成長動能，對即時計算、連線和感測的需要，將驅動為 AI 量身打造的各式半導體元件需求。

根據報告預估，AI 相關晶片銷售額可望從目前的 60 億美元，成長至 2022 年的 300 億美元，年複合成長率近 50%；其中，AI 相關晶片多數需求將來自汽車和工業市場。