〈台積電法說〉營運後市外資普遍按讚 野村目標價喊到305元

晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 昨 (19) 日舉辦法說會，預估本季成長將可達 7%，在 7 奈米市場、華為手機訂單、5G 發展的推升下，外資普遍看好台積電表現，目標價上調至 300 元價位，其中野村證更給出 305 元的目標價，激勵股價強勢上攻，另外摩根士丹利對台積電維持謹慎看法，給予持有評等。

台積電第 1 季純益為 613.9 億元，每股純益 2.37 元，雙創 19 季以來新低。總裁魏哲家在法說會上表示，台積電營運谷底已過，全年將微幅成長，並上調 HPC 及智慧型手機營收目標，看法轉趨正向，估本季營收達 75.5-76.5 億美元，較上季成長 7%。

台積電法說後外資陸續出具報告，包含摩根大通、美林、瑞信等除給予進評等，目標價更喊到 300 元，野村則給出 305 元的高價，外資多認為，台積電 7 奈米需求看俏，動能來自於智慧型手機與 HPC 需求成長推升，另外日前蘋果與高通世紀和解，更可望提升明年整體 5G 智慧型手機普及率，也將成台積電成長動能。

然而，在外資一片看好下，摩根史丹利卻維持持平評等，目標價維持 235 元。大摩關注重點在台積電的庫存，認為目前庫存水準仍偏高，但公司表示，在需求持續增長下預計庫存將在本季恢復正常水準，對此大摩認為，若中國高端智慧型手機的銷售額不如預期，會打亂台積電的庫存狀況，因此在沒有強勁的銷售數據支撐下，對後市仍謹慎看待。