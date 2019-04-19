〈台積電法說〉華爾街看好台積電下半年業績躍升 台積電 ADR 漲近2%

全球智慧手機市場正面臨萎靡不振的局面，晶圓代工龍頭台積電亦努力應對營運高原期，隨著下半年 7 奈米製程強勁需求、蘋果與高通達成和解，推動 5G 採用等多項因素，華爾街分析師普遍看好台積電下半年業績躍升。

受此消息激勵，台積電 ADR (TSM-US) 週四 (18 日) 上揚近 2%，截稿前，暫報每股 45.18 美元。

台積電 ADR 股價走勢圖。

法說會焦點

台積電週四 (18 日) 公布第 1 季財報，稅後純益為 613.9 億元，季減 38.6%，年減 31.6%，每股純益 2.37 元，創 19 季 (2014 年第 3 季) 以來新低。。

台積電去年 8 月爆發病毒感染事件，損失高達近 26 億元，今年第一季採用不合格化學原料，使 14B 廠晶圓生產良率受影響，更導致台積電下調第 1 季財測。

台積電總裁暨副董事長魏哲家週四法說會中表示，台積電第 1 季營運是全年谷底，第 2 季營收估達 75.5-76.5 億美元，季增 7%。

魏哲家表示，7 奈米製程強勁的需求將成為下半年營運反彈主要動能，預估全 (2019) 年營收將較去年微幅成長。

魏哲家表示，隨著庫存下降，強勁季節性需求，加上新款智慧型手機平台問世，以及 5G、HPC 與汽車電子訂單等均成長，2019 下半年業績可望呈現強勁的反彈。

台積電財務長何麗梅在法說會中提到，今年資本支出約 100 億美元至 110 億 美元，未來幾年資本支出將維持 100 億美元到 120 億美元不變。

華爾街分析

受到全球對智慧型手機的需求放緩，以及對美中貿易戰延長的擔憂，已對台積電造成了影響。儘管台積電努力推動營收來源多元化，但目前其高達五分之一的業務仍依賴最大客戶「蘋果」。

蘋果正尋求通過服務而非硬體來推動營收增長，在 5G 網路即將推出之際，蘋果中國市場經歷放緩和需求疲軟。

然而，蘋果與高通週二 (16 日) 宣布和解，正為台積電營運釋出利多。

台積電企業訊息處資深處長孫又文週四表示，蘋果與高通達成和解將推動 5G 採用，這對台積電來說肯定會受益。

盛博香港公司 (Sanford C. Bernstein) 半導體分析師 Mark Li 在法說會前發布報告寫道：「幸運的是，5G 應該會讓台積電 (今年) 恢復成長，並協助其在 2020 年和 2021 年實現兩位數的每股純益增長。」

Mark Li 提到：「台積電可能會受益於中國客戶庫存半導體產品，以防中美貿易談判導致任何不利結果。」

大和證券分析師徐禕成 (Rick Hsu) 表示：「台積電下半年 (業績) 可能會有出現上行，對該企業下半年表現更有信心。」