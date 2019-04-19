〈Wen姐盯盤密碼〉多空拔河「萬一」當中線 站穩看三王

台股昨日高檔出現有感地震，大盤衝高至 11077.99 點，獲利調節賣壓湧現，開高走低，以 10962.02 點作收，並震出 1693 億元大量。雖然高檔出現獲利調節，但短多並未失去控盤權。多空拔河以 11000 點當中線，能否站穩就看台積電、鴻海與大立光三王表現。台股關鍵點位為 10959、10985 與 11011 點，可作為短線強弱勢觀察指標。

11000 點為心理關卡，但也成為短線上多頭是否續攻的強弱分界，而 11011 點站穩，才可視為正式收復，並續往 11048、11087 點挑戰。10959、10985 則是多頭攻擊「萬一」的燃料補給站，只要不破，無礙多頭大軍北上。不過如 10918 失守，則短多將失去控盤權，攻勢將熄火。

台積電法說釋出正向訊息，ADR 上漲 2.28%，今天將是領軍反攻「萬一」的第一男主角；而鴻海昨日高檔爆大量，並未失守 5 日均線。至於大立光，則仍在月線附近力撐。三王今日若渴有所表現，將可讓台股多頭吃下定心丸，不懼餘震。

短線上，4 月下旬開始，上市櫃公司開始陸續公布首季財報，選股難度大增。除了首季業績財報亮眼，若能確認首季為谷底，後續業績將可逐季升溫，也有機會受到法人青睞。但別忘了「聽其言、觀其行」，如高檔放利多，股價卻出現爆大量開高走低，也先暫避為宜。(訊息僅供參考，請勿做為買賣股票之依據)