〈台積電法說〉Q2營收符預期 魏哲家：營運谷底已過 全年維持微幅成長目標

鉅亨網記者蔡宗憲 台北 2019年4月18號17點44分

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(18)日召開法說會，展望第 2 季，財務長何麗梅指出，營收估達 75.5-76.5 億美元，季增 6-8%，中位數為季增 7%，第 2 季匯率假設為 1 美元兌換新台幣 30.85 元，毛利率估達 43-45%，營益率估 31-33%，皆可較第 1 季上揚；全年而言，總裁魏哲家預期，營運谷底已經過去，今年仍可望微幅成長。

魏哲家表示，第 1 季營收下滑，除反應全球經濟景氣降溫，客戶持續修正庫存，高階智慧型手機也進入季節性修正期，此外還有光阻液事件干擾，造成營收、獲利下滑。

展望第 2 季，魏哲家認為，手機季節性因素仍持續，但客戶需求穩健，庫存水位持續下滑，估今年年中後，客戶庫存水位就會回到季節性水準，預期營運谷底已過。

魏哲家也說，今年台積電整體營收將微幅成長，動能來自 7 奈米、高階手機需求、5G 基礎建設建置、高速運算等相關產品，而整體半導體產業 (不含記憶體) 與晶圓代工，產值估較去年持平，台積電表現仍優於平均。

以各平台而言，台積電預期，第 2 季智慧型手機、物聯網、汽車相關，仍有個位數成長，高速運算則是雙位數成長，消費性電子相關則微幅下滑；全年而言，智慧型手機、高速運算 (不含虛擬貨幣)，都可望高個位數成長，物聯網成長 2 位數，消費性電子與汽車相關，都是個位數衰退。

何麗梅表示，第 1 季毛利率減少，除因整體稼動率下滑，7 奈米初期量產的學習曲線仍造成影響，此外光阻液事件也加入干擾，造成毛利率低於第 4 季，不過第 2 季預期將較第 1 季成長，原因來自於光阻液影響的晶圓補出貨，另外 7 奈米製程干擾程度，較第 1 季與第 4 季都將持續改善。

何麗梅強調，下半年毛利率將逐步上揚，新製程初期量產都對毛利率產生干擾，隨著學習曲線過去，毛利率走勢將回穩，下半年生產稼動率將顯著提升，可預期毛利率將逐季上揚，中長期目標是要達 50%。

至於資本支出部分，台積電維持目標沒有改變，何麗梅認為，今年仍估達 100-110 億美元，其中 80% 用於先進製程，包含 7、5 與 3 奈米製程，而 10% 用於封測，10% 則用於特殊製程，中長期資本支出將達 100-120 億美元，用於維持中長期 5-10% 的成長率。