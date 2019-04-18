中國經濟數據報喜 可望掙脫谷底？外銀看法不同調

中國刺激經濟政策成效似有浮現跡象？根據近期中國公布 3 月出口數據和社會融資規模，皆優於市場預期，市場認為景氣有望擺脫谷底，不過外銀對中國經濟成長看法卻不盡相同，瑞銀將今年 GDP 預測從 6.1% 調高至 6.4%；但星展卻將第 1 季 GDP 從 6.4% 微幅下調至 6.3%。

瑞銀亞洲經濟研究主管首席中國經濟學家汪濤表示，美中貿易談判露出曙光、房地產市場轉趨活絡，加上勞動市場穩健，預期今年 CPI 預測從 1.8% 上調至 2.3%，

儘管中國積極實施寬鬆、減稅政策救市，但汪濤也說，整體而言寬鬆力道進一步加碼機率不高，甚至預期中國可能從下半年開始降低寬鬆力道，屆時人行降準的幅度恐低 100 個基本點，甚至不會下調存貸款基準利率。

星展集團研究部經濟學家謝家曦認為，美中貿易摩擦態勢和緩，提振市場信心，出口也有所改善，但出口改善有 6 成以上來自於出口物價上漲，以及農曆新年節慶效應的影響，整體而言，中國經濟成長雖然減緩，但慢慢穩定，預期今年第 1 季 GDP 年增率將從去年第 4 季的 6.4% 降至 6.3%。

謝家曦指出，全球需求疲弱將對貿易復甦造成壓力，加上全球主要經濟體有同步下滑危機，國際貨幣基金組織 (IMF) 將今年全球經濟成長預估從 3.5% 下調至 3.3%，是 2016 年以來最低的成長率，加上中國人民幣匯價持穩也不利中國出口商競爭力。

不過，保德信中國品牌基金經理人許智洋認為，全球經濟和貿易成長動能轉弱，外部因素不確定因素存在，但綜合各方面因素而言，市場預期中國第二季貿易進出口有望呈現溫和成長。



許智洋指出，3 月社會融資規模增加 2.86 兆人民幣，遠超於前月份 7030 億人民幣，增幅高達 3 倍，在中國政府不斷在企業內外部加強政策支持度，後續可留意 4 月社會融資規模能否能延續，進一步判斷中國市場表現。



