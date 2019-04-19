中國第一季FDI年增6.5% 3月年增8%

中國商務部表示，以人民幣計算，中國 3 月份實際使用外資金額（FDI）年增 8%；第一季實際使用外資金額則年增 6.5%。若以美元計算，第一季實際使用外資金額 358 億美元，年增 3.7%。

而根據中國外管局最新數據顯示，今年第一季境外法人淨買入人民幣債券與 A 股上市公司股票的金額分別達 95 億美元和 194 億美元，其中第一季境外法人的 A 股淨買入金額已達去年全年的 45.6%。

中國外管局指出，目前中國資本市場外資的比重偏低，債市及股市外資比重只有 2%～3% 的水準。而在中國資本市場持續對外擴大開放之下，未來中國將成為全球投資人多元化資產配置的重要地區之一。

圖: 國金證券

許多國際券商認為，今年中國證券投資項目的境外資本流入金額成長依然會領先外國人直接投資（FDI），成為境外淨流入金額持續成長的最大貢獻來源。

相關數據顯示，2018 年中國吸引的境外各類資本淨流入額達到 4838 億美元，年增 9%。其中，來自直接投資性質的 FDI 淨流入年增 23%，比重為 42%；而來自證券投資的資本淨流入則年增 29%，比重達 33%。

不過，國際對沖基金經理人表示，中國債市、股市，及匯市的風險對沖衍生性商品不夠豐富，且流動性不足等問題到現在還無法有效解決，這無法吸引更大量的海外資金投入，就算現在每年流入中國的資金成長率很高，但很快就會陷入瓶頸。

畢竟，目前流入 A 股與債市的國際資金，主要是跟隨 MSCI 全球新興市場指數與彭博巴克萊全球基準指數，屬於被動配置。若要吸引主動型基金加碼 A 股與債市，則需要豐富且高流動性的風險對沖衍生性商品，使這些機構得以降低各類持股風險。