〈分析〉近期高舉的金融供給側改革：去槓桿、調結構

近幾年中國政府針對各產業進行供給側改革，如鋼鐵、水泥、煤等產業，這些產業主要都是供給嚴重過剩，已經衝擊到國家經濟穩定，面臨不得不改革的必要性。

而金融穩定更是一國經濟健康發展的基礎，因此中國供給側改革也逐步擴大至金融產業中。

至於為何要推動金融業供給側改革，從量的角度來看：

去年中國金融業增加值占 GDP 比重達 7.68%，雖該數據已出現下滑，但仍明顯高於歷史水準，且近十年來該數值成長約 34%。

與其他已開發經濟體相比，美國的歷史高點為 2016 年的 7.7%，日本則是近十年一直保持在 6% 以下，再加上這些國家金融服務是全球性，而中國主要集中於國內市場，因此更突顯中國該數值偏高，暗示著中國金融業供給過剩。

圖: 中信建投

此外，中國居民債務占居民可支配收入的比重從 2006 年 18.5% 暴增至 2017 年 77.1%，高槓桿在一定程度上增加居民償債壓力，進一步抑制消費投資，導致消費水準和再融資能力受限。

圖: 中信建投

若從結構角度來看：中國金融資源分配極不均衡。金融資源大多集中在國營企業，加上國營企業最大問題在於營運效率不彰，因此過多資源集中在國營企業上，則顯示中國整體資金應用效率低落。

其次是資產泡沫膨脹。資產價格上漲使得金融機構承擔的流動性風險和信用風險同時上升，進而威脅金融安全。資產泡沫一旦破滅將引發連鎖反應，也經常成為系統性金融風險的開端。

圖: 中信建投

金融供給側改革慢慢顯成效

對於上述問題，中國政府已經針對性的進行控管，而在連續兩年的改革之下，銀行業總資產成長已經減緩，並趨於穩定。去年中國商業銀行總資產年增率 6.4%，處於歷史偏低水準。

此外，為了預防資產泡沫所帶來的風險，銀行也刻意減少房地產方面的放款，從 2016 年以來，中國上市銀行的住宅抵押貸款成長率快速下滑，從 2016 年第二季年增約 17%，直到目前已下至 7%～8% 之間，且房屋貸款在貸款總額中比重也保持穩定，基本位於 20% 附近。

最後，銀行業配合中國政府支持小型企業政策，已擴大對小型企業放款。2018 年中國小型、微型企業貸款餘額達人民幣 33.49 兆元，占各項貸款餘額的 23.81%。

貸款利率方面，去年第四季銀行業新發放給小型、微型企業貸款平均利率為 7.02%，較前一個季度下降 0.8 個百分點，其中，18 家主要商業銀行更較前一季下降 1.14 個百分點。

這已符合金融供給側改革中，中國政府要求銀行業增加小微信貸放款規模，並降低小微信貸利率的方針。

圖: 中信建投

金融供給側改革對銀行的影響

首先，就是銀行業為配合中國政府政策，擴大對小型企業的放款力道，大部份上市銀行在公布 2018 年年報時，都針對小型企業放款方面做出戰略上的調整。

此外，隨著供給側改革的推動，客戶對於金融的需求更趨多樣化，以往高同質性的競爭環境被打破，取而代之的是中國商業銀行必需根據供給側改革的要求，結合適合自身發展策略，訂定新的營運方向。

而對於那些小型企業來說，由於取得銀行資金更容易，對於營運穩定度將大為提升，也有利於銀行減少發生壞帳的風險。

最後，中國金融供給側改革不斷進行，中國人行利用各項貨幣工具及政策，引導金融機構擴大對小型企業的資金支援力道，使資金有效的深入實體經濟內，而非堆積在貨幣市場，或是擴大資產泡沫上，這也是中國政府實行金融供給則改革的另一方式。