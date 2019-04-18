非洲豬瘟肆虐 野村：中國豬肉價格恐飆漲近8成

非洲豬瘟肆虐，導致中國生豬數量大減，創逾 20 年最低水平；根據野村證券預估，在此情況下，2020 年 1 月，中國豬肉價格恐較今年 2 月大漲 78%。

除中國外，非洲豬瘟疫情，已蔓延至東南亞及歐洲部分地區，使全球豬肉供給，面臨更多風險。

野村證券估計，受非洲豬瘟影響，2020 年 1 月，中國豬肉價格，將從今年 2 月的每公斤人民幣 18.5 元，漲至人民幣 33 元，漲幅近 8 成。

野村證券稱，就算豬肉價格大漲，基於對非洲豬瘟的擔憂，中國養豬戶也未必願意增加生豬數量，此外，繁殖母豬數量，已降至歷史低點。

投資研究機構 TS Lombard 指出，美中貿易戰使中國養豬戶的處境，更加艱困，因為關稅墊高了進口黃豆價格，導致飼料成本大增。

TS Lombard 經濟學家 Rory Green 在接受 CNBC 採訪時強調，最重要的問題在於，非洲豬瘟疫情到底有多嚴重？「沒人有答案，連北京當局也不曉得，他們只是不斷淡化此事的嚴重性。」

Green 估算，中國的豬肉產量，恐下滑逾 20%，在此同時，進口量將隨之成長，增幅可能會超過 40%。

TS Lombard 報告寫道，非洲豬瘟將對中國造成「長期影響」，其整體豬隻數量，可能要到 2021 年底，甚至更晚，才能逐漸恢復。