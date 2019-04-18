首季經濟成長勝預期 花旗看好中國GDP達6.6%

中國首季國內生產毛額 (GDP) 優於預期，部分投行也隨之上調 2019 年中國經濟成長預測；其中，花旗預估，中國今年 GDP 上看 6.6%，可望超越北京當局設定的目標區間 (6.0% 至 6.5%)。

中國國家統計局昨 (17) 日公布最新數據，第 1 季 GDP 年增率為 6.4%，優於市場預期 (6.3%)，較去年第 4 季持平，但低於去年同期表現 (6.8%)。

中國首季 GDP 表現優於預期。(圖：翻攝自中國國家統計局)

中國官方稱，首季經濟運行於合理區間，延續了總體平穩、穩中有進的發展態勢，積極因素逐漸增多，為全年經濟穩定、健康發展，打下良好基礎；不過，全球經濟成長和國際貿易有所趨緩，外部不確定因素較多，經濟下行壓力仍在。

花旗將中國今年 GDP 預測值，從 6.2% 上修至 6.6%，主因在於，美中貿易協議前景樂觀，且中國內需有增強跡象；巴克萊亦將中國 GDP 預測值，從 6.2% 上修至 6.5%。

荷蘭國際集團 (ING Group) 將中國 GDP 預測值，從 6.3% 上修至 6.5%，其報告寫道，基礎建設與 5G 發展，可望成為推動中國經濟成長的引擎。

但部分投行仍抱持審慎態度，摩根大通表示，北京當局祭出刺激措施，有助帶動經濟成長，但其效果將在年底前，逐漸消退，預估中國今年 GDP 為 6.4%，較前次預測持平。

渣打銀行也將中國 GDP 預測值，維持在 6.4%，並稱「應注意對中國經濟前景過於樂觀的風險」；星展銀行亦呼籲，別因首季 GDP 優於預期，就過度興奮。

中國國務院總理李克強上月於第 13 屆全國人大 2 次會議，發表政府工作報告時表示，2019 年，GDP 年增率目標為 6.0% 至 6.5% 區間 (低於 2018 年的 6.6%)，今年中國將面臨更多、更大的風險，「要做好打硬仗的充分準備」。

李克強當時指出，為因應各項經濟風險及挑戰，政府將實施減稅降費，製造業等稅率，從 16% 降至 13%；運輸、建築業稅率，由 10% 降至 9%；預估全年減稅降費規模，可達人民幣 2 兆元。