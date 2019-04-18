〈房產〉新北市首季房屋買賣移轉數成長 鄉林重回新莊推案預計Q3完銷

今年以來新北市的住宅買賣移轉棟數達 1 萬 2699 棟，年增 1.4% 也為北部都會區唯一成長的直轄市，其中新北市新莊區較去年同期年增 15.8%，已是位居新北前三大交易熱區，鄉林建設 (5531-TW) 則重回新莊推新案，鄉林董事長賴正鎰說，高成交率已使此一新案提前在 3 月開工。

同時，此一由鄉林建設重回新莊推新案的「鄉林淳真」，賴正鎰說，目前已銷售 7 成，預估在第 3 季將可以完銷。

賴正鎰分析，中美貿易戰談判已告一個段落，且逐漸明朗化，加上台商預期肥咖條款今年起實施，歐美景氣持續回穩，以及國內利率持續維持低檔，全台各地第 1 季的地產銷售表現出色，建築業界避免明年元月總統立委大選干擾，勢必加大今年上半年的推案力道。

鄉林不動產研究室指出，房市春燕來報到，因應台商回流投資設廠，公部門最近積極釋出工業用地，新北市 2019 年首波土地標售作業將在 4 月啟動，率先登場的是「新莊北側知識產業園區」9 筆土地，以及「台北港特定區」12 筆土地。另根據內政部資料顯示，去年全台土地買賣移轉登記達 51.2 萬筆，買賣移轉面積共 8220 萬坪，創下 2016 年房地合一稅實施後近三年的新高，其中新北市土地交易筆數 8 萬 2781 筆居第一位，但都會區菁華土地愈來愈稀有。

賴正鎰分析，其實不只是工業用地需地火熱，都會區生活機能完整的優質建地同樣更是稀缺，在雙北市建地減少情況下，都更與合建這一年多來已經成為目前建商推案資源的主要模式。