賴正鎰稱 鄉林正評估南下尋找投資項目 盼集團版圖擴展到南台灣

鄉林 (5531) 集團董事長賴正鎰今 (17) 日表示，高雄市長韓國瑜當選後，高雄的愛情摩天輪概念帶動相關產業進駐高雄，投資意願旺盛，鄉林經考察當地市場後，正評估南下尋找投資地塊與標的項目，希望把集團版圖擴展到南台灣。賴正鎰指出，今年台灣房市的利多，台商回游資金是很大的活水，此外政府重點推進的危老及都更再添柴火。立法院去年 12 月底三讀通過「都更條例」修正案，容積獎勵更明確並簡化部分程序，透過「三加一」爭議處理機制來解決釘子戶，相信都更及危老重建，將帶動房市活絡與都市新生。全台 30 年以上舊屋達 410 萬戶，人口高齡化及近年來災害頻傳，內政部已宣佈 108 年起接連 4 年將編列 80 億元投入耐震評估補助、都更業務等，鄉林目前手上有 10 多個都更與合建案，有了新法令支持，也都會加速推案。



賴正鎰表示，低總價與低利率，推升去年全台不動產買賣轉移棟數與推案量創新高，政府去年底決定將「青年安心成家購屋貸款」延長 2 年，還推出一段式利率 1.68% 新方案，激勵自住買盤士氣，今年房市除沿續 2018 年的回溫態勢之外，政府研議中的「歡迎台商回台投資行動方案」更是提振經濟與房市的一劑強心針，他看好未來 3 年台商鮭魚回游，可望大幅帶動國內景氣與內需。



賴正鎰指出，2019 年房地產住宅部分，小坪數首購產品當道態勢依舊之外，值得關注台商回游帶來工業用地、商用不動產及度假休閒中大坪數景觀宅的需求，這些返鄉有成的企業家，在每天高壓、緊張忙碌的打拼事業之餘，最希望一回到家就能完全放鬆，假日也完全不想出門人擠人，鄉林建設新成屋建案—新北投「鄉林玉川」及淡水紅樹林「鄉林山海滙」，主打養生與原生自然景觀，元月一開春洽談組數與成交量都增加三成。



鄉林建設副總經理林昌智表示，「鄉林山海滙」目前已銷售七成，去年完成海滙區的交屋，而山滙區已完工交屋，每周預約賞屋組數相當多，有趣地是，近兩月不少賞屋貴賓正是在山滙旁邊的高爾夫球場的會員球友，他們從建案還在預售就開始注意工期進展，等到建案完工就揪團一起看，山海滙倚山面海的無敵景觀，偌大 5000 坪基地上更規劃豐富的公共設施包含水筆仔 Lobby 門廳、無邊際泳池、黄金美人湯、鳥籠 Teahouse、山海景觀 Sky Lounge、涵碧樓飯店式管理服務等，深受這些高端客層的青睞。



此外，座落於北投區溫泉路上的「鄉林玉川」，是全台唯一供應百年青磺鐳泉的自然景觀養生宅，建築內外大量採用可吸附減碳的固碳建材，每層樓住家均可親綠及讓高氧空氣自然對流的大面開窗等，戶戶溫泉到府之外，社區內並規劃有森林中庭、戶外裸湯，在台北市可說是獨樹一格的頂級養生社區，目前可售戶數剩下 6 戶，即將完銷。



預售案方面，新莊副都心「鄉林淳真」，基地約 1120 坪，不僅地處最精華地塊，也目前新莊副都心唯一預售案。規劃 31～66 坪 (2～4 房)，全案總戶數為住宅 145 戶、店面 5 戶，共 150 戶，總銷為 20 億元，周邊有機場捷運與捷運環狀線、國家電影中心、AU 商城、國際星級飯店，重大建設全部到位，才公開一個多月就銷售 6 成，預計三、四月動工。



台中「鄉林天韻」位於台中市 74 線快速道路與台三線上第一排，規劃店面與住宅共 188 戶 (店面 15 戶)，總銷為 18 億元，今年元月初才剛開始潛銷蓄客，預約戶已有上百組以上，預計年後正式對外公開。



在大陸部分，青島涵碧莊園別墅銷售八成，南京住宅與寫字樓銷售已達七成，而成都住宅積極興建中、成都涵碧樓酒店也在籌備中；南京與青島兩地則持續覓地，要推出地產、商場項目。賴正鎰強調，未來鄉林集團以地產、飯店及商業三大方向，在台灣及大陸同步加速前進，江西南昌、江蘇南京江北區、山東濰坊與青島膠州、黃島市南區目前都有地塊在洽談中，對涵碧樓品牌在大陸表現深具信心。

