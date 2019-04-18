聯發科推兩大系列處理器 搶攻三大智慧應用市場

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 今 (18) 日宣布推出 i300 與 i500 兩系列人工智慧處理器 (APU)，該系列處理器主打高度集成與高端多核心，針對智慧家居、智慧城市與智慧工廠等三大領域，提供解決方案。

聯發科表示，i300 及 i500 兩大系列能提供豐富的人機交互介面，廣泛應用於各個行業，其中，i300 高集成解決方案致力提升各應用場景用戶體驗，如在零售領域，結合定位、點餐功能的支付終端，讓店主享受到多機合一、移動聯網所帶來的服務效率提升；在聯網智慧健身器材上，將更人性化，使用者參與遠端運動課程的同時，能語音調整各項參數設定，動態改變鍛鍊強度。

在城市及大樓商業顯示設備方面，聯發科指出，LTE 讓遠端更新廣告內容成為可能，大大降低維護成本，而高畫質智慧光感調節功能，則帶來更震撼的畫面體驗，重新定義商用顯示器的品質。

至於 i500 的高性能解決方案，則是基於強大的運算能力，結合聯發科人工智慧平臺 NeuroPilot，搭配低時延的邊緣 AI 處理技術，提供精準的人臉、行為和環境識別分析，大幅提升準確度、生產效率和智慧化水準。

舉例而言，聯發科指出，在智慧家居系統中，各設備能依家庭成員的作息，自動排程運行，並即時偵測環境，當家中被侵入或成員跌倒等情況發生時，智慧設備能第一時間識別，並聯網通報處理。在智慧工廠中，AI 識別輔助自動化生產線，有效提升生產效率，降低人為判斷失誤。智慧城市應用上，平台則能支援智慧交通網絡部署建設，改善城市交通運行狀況。

