鄉林董座賴正鎰表示 今年以五大戰略擴張規模 三年推案總量573億元

商總理事長、鄉林 (5531) 集團董事長賴正鎰今 (17) 日表示，景氣回溫、房市剛性需求高，助攻中大坪數豪宅，2019 購屋坪數「M 型化」將更明顯，鄉林手中的中大坪數成屋商品可望加速去化。鄉林集團今年祭出五大戰略來擴張兩岸經營規模，包括 (一) 北、中、高三地布局；(二)推案以 26～38 坪輕豪宅為主；(三)兩岸以房產、商業與酒店三路並進；(四)跨業經營坐月子中心；(五)酒店品牌服務輸出。鄉林自結 2018 年全年營收總計 73.79 億元，較 2017 年 49.33 億元增加 24.46 億元，累計年增率達 49.6%，主要營收來源為鄉林山海滙、鄉林玉川與大陸的青島涵碧莊園沙灘複層別墅與南京涵碧樓行館、涵碧金融中心商辦、青島涵碧樓酒店與南京涵碧樓酒店等營收。



賴正鎰表示，今年在雙北與台中陸續推出新案，鄉林手上共有 12 個開發案蓄勢待發，總銷約 573 億元。賴正鎰指出，兩岸推案量未來 3 年總銷目標為 573 億元，涵碧樓酒店集團也正在推動服務輸出，跟其他國際連鎖酒店一樣，要以涵碧樓品牌在全球授權，並協助做規劃設計與人員培訓與高階經理人管理，這樣也能帶入酒店集團與鄉林集團營收。目前已簽約金華，廈門也即將簽約、深圳方面也有業主接洽中，含自營與品牌輸出在內，要加速完成 10 年 30 家涵碧樓的目標，大陸主要城市之外，東南亞及美國也是擴點目標。



涵碧樓文創度假品牌進入大陸後，精品酒店品牌在近 4 年持續維持在前一、二名，低調奢華與建築規劃美學、適時服務都深受大陸高端客層肯定。像是青島與南京涵碧樓兩家酒店，在今年跨年連續假期，與台灣的涵碧樓一樣，都是滿房狀態，可說是一房難求。



青島涵碧樓開業將邁入第 5 年，回住率高達 7.6 成，以每晚人民幣 3450 元高房價，在短短幾年就拉高了青島國際酒店的平均房價；南京涵碧樓去年四月開幕後，每晚房價為人民幣 2680 元，預計第 2 年平均住房率目標要拉高到七成以上。