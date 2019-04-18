選股好難？這二檔ETN緊盯蘋概股、穩定報酬股

首批指數投資證券 (ETN) 將於 4 月底掛牌上市，其中，富邦證券發行的「特選大蘋果報酬指數」ETN，是由蘋概股組成的主題型 ETN，而統一證則強打「臺灣指數公司漲升股利 150 報酬指數」ETN，此兩檔 ETN 將投資人關注的蘋果概念、穩定報酬等選股方向納入，值得作為觀察方向。

富邦證指出，「特選大蘋果報酬指數」ETN 是從蘋果最近公布的供應商名單中，選出符合流動性和財務穩健等條件的 10 檔台灣上市公司股票組合而成，該指數追蹤的股票組合每年定期審查一次，以確保名單中的股票皆符合設定條件。

「特選大蘋果報酬指數」ETN 最新一期的成分股名單包括大立光、台達電、台積電、日月光控股、可成、鴻海、廣達、國巨、和碩和光寶科等 10 檔標的，只要投資人看好蘋概族群，就不用再為選股煩惱。

統一證總經理蔡森部則說明，統一證發行的「臺灣指數公司漲升股利 150 報酬指數」ETN，是以能夠持續穩定配發現金股利，作為主要篩選標的的條件，選出 150 支指數成分股並做投資因子加權，適合偏好穩定報酬和投資高股利股票的投資人。

可留意到，ETN 價格親民，適合小資族投資，例如富邦特選大蘋果報酬指數 ETN 發行價格 5 元，也就是說，投資人只要投資 5000 元的小額資金，即能參與追蹤蘋概股指數，甚至是蘋概中的高價股。

而統一漲升股利 150 報酬指數 ETN，一檔訂價 10 元，投資人用 1 萬元的資金即可參與每年穩定配發股息的 150 檔好股票的報酬。

統一證指出，「臺灣指數公司漲升股利 150 報酬指數」和 0050 的相關係數高達 95%，但比起 0050 一檔需要 7 萬元以上，單價低許多。

富邦證券金融市場部資深副總吳仁傑進一步說明，ETN 追蹤指數表現，相關稅費低廉，且在集中市場掛牌交易，其價格表現完全連結其對應指數的報酬表現，無追蹤誤差。

同時，不配息的設計，將息值直接滾入指數再投資，可清楚呈現該指數成分股的報酬表現，將是投資股市一項新選擇。