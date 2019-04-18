睽違8年 台企銀再辦現增 規劃引進國發基金 額度50至100億元

台企銀 (2834) 睽違 8 年，再度辦理現金增資，台企銀董事長黃博怡證實，已規劃引進行政院國家發展基金，額度 50 億元至 100 億元之間，全案待股東會同意。台企銀今日下午召開法說會，董事長黃博怡表示，考量日後增設分支據點，投入新創、小微企業及台商回流等相關業務，董事會決議擴充資本，引進單一策略性投資對象行政院國發基金，規劃額度 50 至 100 億元之間，經 6 月股東會同意後執行。



對於台企銀擬引進國發基金，金管會主委顧立雄日前表示，國內工業銀行陸續退場，惟政府須扶植中小企業發展，且新創企業有資金需求，商業銀行不容易顧及，必須有銀行扮演協助新創及中小企業發展的角色，而台企銀就是這個角色，有其政策性任務。



黃博怡指出，目前已受部會支持，主要因台企銀長期對新創及小微企業業務推廣，也肯定持續投入 0206 災後重建。他強調，國發基金注資後，將配合政府經建計畫，扶植相關產業公司發展。



由於國際信用評等長期點出台企銀資本問題，總經理施建安表示，國發基金注資後，資本面會有明顯改善，不僅有助日後業務推廣，也有益未來國際信用評等提升。