中華電董座將換人 由原總座謝繼茂升任 將開董事會討論通過人事案

近期電信業高層人事更換頻繁，繼遠傳 (4904) 新任總經理井琪及台灣大 (3045) 新任總經理林之晨上任後，行政院也通過中華電信 (2412) 董事長鄭優將屆齡退休，由總經理謝繼茂接任董事長並兼任總經理，而中華電信近期將舉行臨時董事會通過新人事案。鄭優自 2016 年 12 月接任中華電信董事長後，爭取有線電視上頻道到 MOD 上架，同時推動頻道分潤制改革，而中華電信 MOD 用戶也從 130 萬提升到 205 萬，而 MOD 今年第一季轉虧為盈，結束連續 14 年虧損。



此外，鄭優上任後也加速中華電信在 4G 網路建設，近期拿下國際測速單位及國家通訊傳播委員會（NCC）測速報告第一名。



至於謝繼茂今年 65 歲，在中華電信歷練完整，服務超過 40 年，原本預計將於 6 月底屆齡退休，從進入中華電信前身的電信局後，經歷過執行副總經理、網路處副總經理，南區、中區分公司總經理等。