台灣大、中華電打平手 前二月EPS皆為0.75元

電信三雄 2 月自結獲利出爐，中華電 (2412) 每股盈餘 0.39 元，超越台灣大 (3045) 的 0.35 元，累計今年前 2 月，台灣大與中華電則打成平手，每股盈餘都是 0.75 元。遠傳 (4904) 則 2 月每股盈餘 0.22 元，累計今年 2 月為 0.46 元。中華電信 2 月合併自結營收 165.2 億元，較去年同期減少 8%，主要係行動服務營收持續受市場競爭因素下滑及行動銷貨收入減少，抵銷網際網路應用加值營收與 MOD 營收的增加。營業淨利為 37.3 億元、年減 1%，稅前淨利為 37.7 億元、年減 0.4%，歸屬於母公司業主淨利為 30.2 億元，年成長 1.2%，每股盈餘為 0.39 元。累計前 2 個月，中華電每股盈餘為 0.75 元。



截至 2 月底止，中華電光世代寬頻用戶數為 361.0 萬戶，60Mbps 以上的客戶數 201.9 萬戶，其中，100Mbps 以上客戶達 144.5 萬戶。MOD 客戶數達 203.6 萬戶，行動通信總客戶數達 1058.1 萬戶。



台灣大 2 月合併營收為 94.3 億元，營業利益 13.2 億元，稅後淨利 9.6 億元，每股盈餘為 0.35 元。累計前 2 個月合併營收 199.4 億元，營業利益 28.3 億元，稅後淨利為 20.3 億元，EPS 為 0.75 元，達成第 1 季財測目標的 72%。



台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，雖然今年農曆春節買氣集中於 1 月，2 月 momo 電子商務營收仍維持雙位數成長動能。此外，去年 5 月後，電信用戶綁約率上升，加上維繫客戶有成，使月租型退租率創 4G 開台以來新低，同時在成本費用控制得宜下，得以減緩行動服務營收下滑的影響。有線電視業務方面，因數位電視機上盒折舊高峰期已過，2 月有線電視營業利益較去年同期成長 3%。



遠傳 2 月合併總營收 65.22 億元，合併稅息前折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 與稅後淨利分別為 24.25 億元與 7.02 億元，2 月單月每股盈餘為 0.22 元。累計至今年 2 月，合併營收為 138.08 億元，累計合併 EBITDA 與稅後淨利為 49.76 億元與 14.83 億元，每股盈餘 EPS 為 0.46 元，其中，營收已達成第一季財測目標 70%。