台灣大林之晨初登場 宣示超5G策略 促電信業合作

台灣大 (3045-TW)) 新任總經理林之晨 4 月 1 日走馬上任，宣示台灣大最新「超 5G 策略」，期以 10 到 15 年的時間，建構台灣大成一個超 5G 生態系與東南亞級的國際企業，同時 5G 時代中，所有電信公司都不是強勢的，也沒有零和問題，呼籲彼此可以合作。

林之晨提出的「超 5G 策略」，包括 Gift、Group、Grit、Green、GSEA(Greater South East Asia) 等 5 大面向，將整合集團旗下影音巨擘「凱擘」、電商第一品牌 momo 以及 AppWorks 等企業，並善用台灣大的「大數據」天賦，在 700 多萬用戶以及近 800 家全通路門市基礎上連結運用，發展出更多樣、更創新的「超 5G」服務。

隨著 5G 時代大量開啟 AI、IoT、Big Data 等新科技應用，林之晨闡述台灣大最新的「超 5G 策略」，是用 5 組英文單字作為企業轉型的核心串連，首先是「Gift」是善用集團的大數據，及七百萬用戶基礎和全通路經營、加上深厚的創新實力，全力運用這些多元天賦進行數位轉型；第二個 G 為「Group」，將整合集團的凱擘、momo、AppWorks 等企業聯手出擊，發揮集團最大的經營綜效；第三個 G:「Grit」，則是以 10 到 15 年的長線思維，發展超 5G 生態系；第四 G:「Green」堅持愛台灣、愛人類、愛地球，以作為國際級企業永續發展的宗旨；第五 G:「GSEA」(Greater South East Asia) 以台灣 5G 生態為基礎，建構台灣大成為「大東南亞級」國際企業目標邁進。

林之晨也進一步就台灣大「大東南亞策略」提出說明，他表示，集團裡有兩大主軸，包括台灣大商第一品牌的 momo，已開始前往泰國拓展商業模式，接下來，台灣行動影音龍頭 myVideo 亦可把成功經營 OTT 的經驗分享至東南亞地區，倘若當地電信商想轉型發展 OTT 服務，myVideo 將可協助其推展 OTT。

林之晨表示，台灣大之所以能連續 7 年 EPS 獲利王，並成全台灣市值第 16 大的企業，主要是擁有很強快速迭代、數據導向與觀察調整能力，如今電信戰場已在改變，只做電信本業不夠，台灣大必須轉型、另闢新戰場，他要帶領團隊創造公司第二、第三、第四甚至是第 N 條成長曲線。

林之晨認為，台灣大電商網路生態系已成熟，他已看到 momo 出現第二成長曲線，2018 全年營收 420.17 億元，為電商營收之冠，累積 1-12 月年成長達 33.2%，刷新歷年最佳紀錄，未來將不排除與 momo 相互合作，尤其台灣大每月擁有 700 多萬的活躍付費用戶，透過數據分析客戶需求，幫助推薦 momo 平台的服務，希望將這些對台灣大信任的用戶轉移至 momo。

另外，目前東南亞電商競爭場域主要在 C2C，在市場演變到 B2C 過程中，momo 就有絕佳優勢，甚至有機會推升為區域級的電商公司，成為亞洲 Amazon；中長期而言，如果把台灣大集團想像成 1 到 100 的加速器，再導入成立 9 年且擁有 328 家活躍新創公司，每年營業額到達 760 億的 AppWorks，有很多從 1 到 100 的公司，透過台灣大團隊的資產、品牌、通路助其成長下，每年將可培養 5 家從 1 到 100 的公司，進而成為台灣大加速器的助力軍，這是我們要創造第 N 條成長曲線的動能，而且是個 win-win 雙贏局面。

林之晨認為，電信是成熟產業，再過 5 到 10 年，不但將被劃歸為傳統產業，屆時未能即時轉型成功的業者，還可能面臨生存危機，所以台灣大積極轉型升級，朝向數位、AI 人工智慧、IoT、(如車聯網) 等產業前進，AppWorks 也運用多年來在培育新創科技人才及資源整合能力，將台灣大在原有即已非常龐大而健全的電信體外，建構台灣大 + 富邦 + AppWorks 發揮 1+1+1>3 的生態圈效益，讓台灣大走出一個完全不同的電信格局，轉型成為新世代的科技公司，將由台灣放眼東南亞 6.5 億人口，拉大經營目標，以便讓台灣大的市值由現行的 120 億美元放大 10 倍，拉高到 1000 億美元。

面對 5G 時代，他坦承，由於 5G 建設是 4G 成本的 3-5 倍，電信業者想藉著 5G 之力轉型成為更上一層的商業模式，除商業和工業情境外，未來 5G 要比的不是頻寬大、上網速度快，更有別於 4G 時代著重的是水平式商業模式，進入超 5G 時代，重點在於許多個人化服務堆疊發展而成的生態系，或是提供特殊場域量身打造的解決方案。

台灣大目前擁有 AppWorks 這個平台上的 328 家新創公司，加上每年吸收 70 個團隊，當客戶有任何一個垂直場域需求時，台灣大就能立即與命運共同體的 AppWorks 組成優秀團隊，來解決 5G 時代所可能面臨的各種問題。

林之晨強調，超 5G 時代裡，所有電信公司都不是強勢的，也沒有零和問題，盡管同業之間各自有不同轉型策略，但是在數位的世界裡，他沒有把競業當成對手，而是當成潛在的合作夥伴，例如台灣大和遠傳一起投資 LINE Bank，不過，對於未來電信業者是否要各自建立 5G 網路，以國家資源分配角度來看，台灣不需要興建 5 條高鐵，台灣大支持電信管理法開放「共頻共網」政策。