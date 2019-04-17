日立收購永大案 獲公平會核准

日商日立申請藉由國內事業台灣日立，轉投資取得電梯大廠永大 (1507-TW) 股權一案，繼 12 日獲經濟部投審會核准通過後，公平交易委員會也於今 (17) 日通過，依公平交易法第 13 條第 1 項規定，不禁止其結合，也代表，日商日立取得勇大股權，在國內主管機關核准已全數到位。

公平會指出，日立與永大等參與結合事業，在台灣均有販售自身品牌電梯產品，也有提供零組件供組裝或維修的上下游垂直供應關係，結合型態屬水平結合及垂直結合。

電梯產品部分，公平會認為，日立與永大結合後，整體市場力增加有限，且國內電梯市場仍有數家主要廠商參與競爭，尚難以確認結合後，會有顯著的單方效果及共同效果。

在電梯維修市場部分，永大上游零組件原料來源眾多，日立在台則僅提供部分技術及零組件予永大機電，結合後不至影響消費者維修權益，而市場上其他維修參進業者眾多，競爭激烈，結合後並無顯著限制競爭疑慮。

公平會表示，對於結合案件的准駁，是著眼其是否對整體經濟利益大於限制競爭的不利益，而日立與永大結合，經該會函詢產業目的事業主管機關、公 (協) 會及電梯產業上下游業者意見，並綜合研判前揭考量因素，依公平交易法第 13 條第 1 項規定，不禁止結合。

永大經營權之爭近來已開打，獨立董事陳世洋以日立收購永大案，董事會部分成員未盡忠實義務為由，將於明 (18) 日召開股東臨時會，全面改選 9 席董事。市場傳出，市場派與寶佳集團結盟，寶佳目前持股比例已逾 14%，市場派可望在此次董事改選，取得過半席次，為日立收購案增添變數。