【華冠投顧】郭董行情燒正旺 結算斷盡空頭魂 玉晶光妖風再起 台積電突破260

焦點股: 中環 (2323)、景碩(3189)、聯一光(3441) 及玉晶光 (3406) 等。盤面資金轉注入有題材的光學股與散熱模組族群，盤中大多是開平走高氣勢極強，晶彩科 (3535) 整理後轉強收漲停 37.2 元，有意挑戰前高；多方點火超眾 (6230) 尾盤收 167 元，漲 11.5 元 7.4% 作收。

控盤用龍頭權值股走勢強弱分歧，指標股中股王大立光 (3008)開平走低收低，終場收在 4625 元，台積電 (2330) 強勢收漲 4.5 元，收 261.5 元，盤中再創近期新高 263 元，可成 (2474) 震盪走高小跌 0.57% 收 261.5 元，其餘權值股中，聯發科 (2454) 因為高通與蘋果達成和解，收盤下跌 3.83%，收 288.5 元。

台股加權指數技術面再度以跳空上漲小紅 K 線作收，三大法人買超 111.84 億元，外資再買超 94.24 億元，盤中氣勢衝上攻 11000 點，金融保險類股指數出現帶震盪小十字 K 線，股價震盪量能沒明顯擴增，金融股在結算時並沒有出現波動。

大盤指數收 10997 點成交量 1667 億，漲 69.41 點，台股今日成交量顯著擴大，是量價背離補量再攻的延續，台指期結算行情果然讓空頭斷魂；台股驚驚漲不整理的走勢讓空頭沒任何可趁之機，5 日均線是有效支撐。由政治消息面來思考推測，郭董學習川普出來競逐大位，讓鴻海集團的走勢銳不可檔，短線沒出現回檔整理，未來多頭走勢沒改變，只是將來若是回檔將會更加快速更加深遠。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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