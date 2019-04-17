【華冠投顧】台指如期高檔結算 後續行情怎麼看待? 《波若威、兆赫、鈺齊》都創高 有動作

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上周五昇楷於 "盤後影音" 預估「本周台指期結算仍會撐在高檔結算」，今日在歐美股市上漲，費半指數暴漲背景下，大盤如期順勢拉高結算，高點突破「萬一」大關，更重要的是成交量明顯補量，終場大盤 + 69 點，OTC 指數 + 0.53%。

今日盤面利多不少，Apple 和高通結束訴訟大戰，帶動蘋概股、IC 設計股紛紛大漲，法說會在即的《2330 台積電》更帶量跳高站上 260 元；鴻海董事長郭台銘宣布參選總統激勵鴻家軍輪流攻擊，《2317 鴻海》更創近年來最長連漲紀錄。重磅股的強勢使得大盤成功滾量，即便 "大盤委賣張數" 顯示台股賣壓頗重，但充沛的換手仍足以克服上檔壓力並拉高結算。

大盤今天 1675 億的量創下今年新高量，因此今天的多方缺口 10927~10961 視為極短線的多頭防線，而最重要的強弱支撐則上移至 4/8 向上缺口 10741~10759。

＜5G 概念股＞

昇楷送給大家的【第二季贏家全攻略】當中推薦，並於周一 (4/15) 帶學員切入的 5G 網通供應鏈《(奔跑吧兄弟) 2485 兆赫》，昨日漲停鎖死，但追蹤盤後籌碼得知有 "隔日沖大咖" 跳進來插花，從操作經驗來說，上半場都會有隔日沖賣壓，因此今日開盤後隨即把一半獲利放口袋，兩天漲幅 13%，剩餘一半部位隨 "移動停利點" 動作。

上周五帶學員上車並於 "盤後影音" 與大家分享的 5G 光纖通訊《(漫威宇宙) 3163 波若威》，今日再創新高 57.7，漲幅 15%，但也因短線急漲以致正乖離拉大，全數獲利先放口袋，大家福氣啦！

＜第二季贏家全攻略＞

其餘【第二季贏家全攻略】當中的學員持股，今日《(金枝玉葉) 9802 鈺齊 - KY》第一季如期端出漂亮成績單，激勵股價 + 6.47% 創新高 72.4，趁利多實現同樣先把一半獲利放口袋，剩餘一半部位隨移動停利點動作。

另《5425 台半》仍維持強勢整理，學員續抱中。《星光燦爛》則小賺出清。

從上述動作，可以發現昇楷今天把一些個股獲利放口袋，這一來是為了因應台股結算已畢、高檔放量所作的調整，二來是盤面確實又冒出一批整理許久、可望接棒的族群，所以獲利入袋漲多個股，伺機佈局下一輪主流。

＜強弱勢股＞

今日強勢股方面，蘋果及高通完成和解，部分蘋概股和高通概念股表現搶眼，如《3711 日月光》、《3189 景碩》、《3406 玉晶光》、《6230 超眾》、《3588 通嘉》... 等；鴻家軍持續輪攻，如《4958 臻鼎 - KY》、《3481 群創》... 等。

被動元件龍頭《2327 國巨》今日僅開小高，但卻首度站上提醒已久的糾結均線，慣性開始改變，早盤過後正式放量急拉表態，帶動《2492 華新科》、《2456 奇力新》、《3090 日電貿》... 隨之攻高。隨著被動元件族群轉強後，一些蟄伏許久的族群也隱隱見到轉強曙光。

今日弱勢股方面，《2454 聯發科》則是蘋果及高通和解的受害者，帶量下跌回探月線；其餘逆勢下跌者仍多屬高基期股之修正，如《4977 眾達 - KY》、《3376 新日興》... 等。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。