【華冠投顧】幸運星-台股真好賺連續劇【軋空3】

林幸蓉 分析師

焦點個股：3189 景碩、8028 昇陽半、3406 玉晶光、3338 泰碩、2317 鴻海

上週五起至昨日止…… 三天內上市融券大增「130,671 張」如幸運星老師預期…… 持續上演【軋空軋到外太空 3】…… 昨晚高通和蘋果大合解利多，英特爾宣布將退出 5G 智慧手機數據晶片市場，刺激高通股價大漲 23%，讓費半大漲 3.2% 創歷史新高。空單當燃料，加上高通利多來助拳，以半導體為主體的台股今天跳空上漲…… 一切都太美妙了！！阿尼奇狂拉明天盤後將開法說會的權王 2330 台積電，加上高通概念股 3711 日月光投控、3189 景碩，還有郭董宣布參選總統的人氣王 2317 鴻海、2408 南亞科及 2382 廣達等猛漲，收盤上漲 69 點，「盤中 11016 點」為波段新高。成交量 1,666 億為今年最大量……OTC 部分矽晶圓整體表現持續佳，加上 3105 穩懋等半導體族群也強勢，收盤上漲 0.53% 創波段新高，但留下上影線，成交量 406 億。

因美股半導體指數大漲 3.2%，帶動半導體族群除了 3711 日月光投控、3189 景碩外，8028 昇陽半、3588 通嘉、3265 台星科、3583 辛耘、3227 原相、8110 華東、3567 逸昌等大漲…… 其他強勢股有 3625 西勝、3535 晶彩科、3710 連展投控、6284 佳邦、5450 寶聯通。光學鏡頭 3406 玉晶光、3441 聯一光，華新集團部分個股今天也開始集體強勢，以 2492 華新科為首，8110 華東、6284 佳邦、5469 瀚宇博等都偏強勢。

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