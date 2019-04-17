【華冠投顧】台指如預期拉高結算!但今日表現不及格!?

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 2327 國巨、8936 國統、3346 麗清、2314 台揚、5243 乙盛 - KY。

台股盤勢分析:

煙火秀 19

蘋果、高通大合解，帶動台股早盤上漲 + 33 點開出，在台積電的帶動下，指數震盪走高；中盤過後，鴻海接棒演出，終場指數上漲 + 69 點作收，收在 10997 點，成交量 1670 億。

期貨結算日，加權指數一如預期『拉高結算』；也達陣多頭短期目標…『11000』!! 不過，從五月新的期貨留倉來看，整體的籌碼依舊有利於多方；但是就今天三大法人大買 + 111 億，台股僅上漲 + 69 點來看。顯然 11000 點的壓力，短線要一口氣站穩，恐怕沒有那麼容易；今天『拉高結算』後，短線的盤勢預估，武傑先『打完收功』。等待下半周籌碼有明顯的流動後，再進行下一步判斷。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3189 景碩、3406 玉晶光、3535 晶彩科、3588 通嘉、3338 泰碩、6284 佳邦、6230 超眾、4401 東隆興… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

5432 達威、3147 大綜、8467 波力 KY、8064 東捷、2371 大同、2390 云辰… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。