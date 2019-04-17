【永豐期貨】台指選擇權盤後－鴻家軍帶頭攻 台股月結算拉高挑戰11000

◆盤勢分析

期貨走勢

5 月份台指期週三上漲 + 68 點至 10992 點。價差方面，台指期為逆價差 - 5.26 點，電子期逆價差 - 0.39 點，金融期為逆價差 - 0.94 點。現貨部分，三大法人買超 111.83 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2005 口至 30183 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 2185 口至 62747 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1188 口至 26110 口。

週二美國股市因部分企業財報亮眼上漲收高，其中高通因與蘋果達成專利權和解後大漲 23% 以上，激勵費半指數上漲 3.19% 創歷史新高，激勵週三台股跳空開高後向萬一大關挑戰，雖然早盤雖有近關情怯的調節賣壓，但買氣不弱使指數都保持在開盤價之上震盪，而午盤過後更是有大筆買單敲進台積電、大立光、台塑四寶等權值股拉抬指數，也讓今天四月份的期貨、選擇權拉高至 11005 點結算，終場加權指數開高走高上漲 69.41 點或 0.64%，收在 10997.26 點，成交量能 1670.7 億，較前日增加 341.43 億。整體而言，今天月結算除了搭上美股財報優於預期持續走高外，郭董參選總統話題也激勵鴻家軍走高，電子類股普遍都有買盤進駐，而外資期現貨也都在台股呈現偏多加碼的態度，未來在今日多方缺口填補前仍有繼續上攻空間。

選擇權分析

目前 5 月份選擇權未平倉量 OI 最大量支撐壓力區為 10300~11200 點。雖然 4 月份合約結算後全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.85 降至 1.58，但仍明顯大於中性值 1 以上，而外資與自營目前的選擇權留倉部位仍是淨買 Call、淨賣 Put。整體選擇權籌碼仍呈現中性偏多格局。 (永豐期貨研調)



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