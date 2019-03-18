台郡高雄新廠今動土 首期投資逾百億元開發5G商機

蘋果供應鏈軟板廠台郡科技 (6269-TW) 今 (18) 日為高雄和發產業園區舉行新廠房動土典禮，台郡將投資 100 億元以上，打造 5G 智能通訊事業營運基地，預估可創造 2500 個就業機會，高雄市長韓國瑜也受邀參加此動工儀式。

韓國瑜並指出，政府要當企業的好朋友，將提供水、電、路通的服務，要當企業發展的「加速器」。

台郡在和發產業園區購置 6 公頃土地興建新廠， 首期投資 105 億元，未來 5 年可創造 2500 個就業機會。

台郡董事長鄭明智於動土典禮時致詞也強調，台郡在和發園區的新廠投資動土，代表台郡的三個承諾，一是台郡跨入 5G 智能通訊新技術的 承諾，二是對台郡持續成長的承諾，第三是對台灣的承諾。

鄭明智指出，台郡營運成長來自多元化創新技術，過去 7 年台郡集團累計投資逾 100 億元，帶動平均年營收成長達 20% 以上，打造台郡成為全球軟板模組解決方案的領航者未來，5G 高頻無線傳輸技術將是台郡營運發展的主要動能，公司將於高雄和發廠區投資百億，發展新材料、新設備、新毫米波傳輸技術，結合在地的國際知名無線通訊技術專家，將台郡打造成為全球首屈一指的高頻智能通訊企業。

台郡旗下高雄和發廠區新廠投資計畫，將分兩期興建廠房投產。公司表示，第一期預計一年後可陸續完成試產及投產，為明後年的 5G 新事業提供發展動能；預計整體二期完成後，將可為集團增加一倍產能。

鄭明智日前即指出，台郡的成長，主要來自多元化創新技術，而 5G 智慧多功能天線及新複合材料開發，將是台郡未來營運成長及投資的重心；同時，台郡也為 5G 通訊多面向的應用，成立設計中心。

日前台郡董事會也通過 80 億元資本支出案，此資本支出相當於去年全年 20 億元的 4 倍，主要支應原有生產線的汰舊換新，及高雄新廠的投資。鄭明智認為，5G 時代的到來，預估到 2025 年 5G 天線模組將占台郡營收超過 50%。

據商仲業者世邦魏理仕調查，高雄擁有優越的地理區位、完善的海陸空運輸系統及厚實的產業基礎，加上工業地產價格極具競爭力，近期即吸引多家企業前往當地設廠。如被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 於 11 月斥資 7.9 億元取得高雄大發工業區逾 6200 坪土地，作為未來擴產之用；台郡去年 9 月也與高雄市府簽訂購地契約，以 16.71 億元買下高雄和發園區 1.8 萬坪土地，並在今天動工，預估整體開發完成後可增加一倍產能。

半導體大廠華邦電 (2344-TW) 則選擇在南科高雄園區租地，興建全新 12 吋晶圓廠，預計未來總投資金額逾 3300 億元。