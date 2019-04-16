〈房產〉捷運末站周邊住宅 崁頂、淡水及迴龍囊括三大低價族群

捷運宅是大台北地區民眾購屋的考量重點之一，房仲業者統計，雙北捷運已通車路線近 5 年住宅交易資料發現，同樣是末端站，但成交價每坪差距近 74 萬元，而價格較低廉的崁頂站、淡水站與迴龍站，5 年來房價波動則不大。

中信房屋統計，住宅高價位前 3 名分別是位於臺北市信義區的象山站、松山區的松山站和南港區南港展覽館站。近 5 年來每坪均價分別為 93.16 萬元、67.46 萬元與 52.71 萬元；而房價最便宜的 3 個站區周邊住宅分別是位於新北市淡水區的崁頂站（淡海輕軌）、淡水站與新莊區的迴龍站，每坪均價分別為 19.24 萬元、24.69 萬元與 32.37 萬元。其中房屋均價最高的象山站與最低的崁頂站價差達 73.92 萬元。

比照計算後的房價波動程度可以發現，價高的象山、松山以及南港展覽館等站的房價波動也同樣較大，房仲業者認為在此置產必須要有房價上沖下洗的心理準備。至於房價較便宜的崁頂、淡水與迴龍站，5 年來房價的波動不大。

中信房屋研展室副理張漢超表示，高單價前 3 名都位於北市區域內，具有區位地理優勢。例如象山與松山站因有高價產品和商圈優勢，南港展覽館站具備雙捷運優勢，並且鄰近南軟園區與三鐵共構南港站，過去區域釋出利多時，在交易價位上也衝一波，現階段當房市回歸基本面，甚至部分計畫與利多尚未完全到位，房價也自然隨之回檔。

而低房價的崁頂、淡水與迴龍站，全都位於新北市境內，同時也位處大台北地區的邊緣地帶，例如才通車不久的淡海輕軌崁頂站位處新市鎮區域內，週邊環境尚未發展成熟，而淡水站與迴龍站周圍雖不是新興區域，但距離市中心也需要 30 分鐘以上的車程，單價自然相對市中心便宜許多。

張漢超強調，低房價末端站區周邊住宅的單價波動雖然不高，看似價格穩定，不過民眾也需要進一步觀察站點周邊有無新的發展前景，否則就容易陷入未來轉手的困境。

而頂埔、動物園和新店站是捷運末端站中比較特別的站點。捷運板南線頂埔站位於土城區，每坪成交均價不到 35 萬元，過去曾一度上漲至 40 萬元，但去年均價卻低於 30 萬元，且房價波動程度位居各末端站中第 3 高，就價格穩定度而言，並非是最佳的選擇，不過由於鄰近三峽地區、捷運三鶯線也正在興建，因此對於關注此區域發展的消費者而言仍是長遠可期待的選擇。

位處臺北市文山區的動物園站，原本周邊的住宅交易量就不大，房價波動程度也較低，受惠於文山區環境單純、前一站捷運木柵站生活機能完整的優勢，房價也穩定維持在每坪 40 萬元上下，對於重視居住環境且又能接受此一單價的消費者而言，也算是穩當可接受的選擇。

張漢超認為，民眾選擇捷運末端站置產就是希望以距離換取划算的房價，但其實不見得在末端站就能撿到最便宜的房價，像是象山站與崁頂站的均價差距就達 73.92 萬元，因此建議可優先考慮不在台北市中心的站點才具有價格優勢，其次再以中低的房價波動進行篩選，這樣較能找出價格合宜且穩定的區段，例如蘆洲、新北投或南勢角等站，價格約在每坪 40 萬元上下，房價波動也不致太大。