北美市場回穩 南港Q1營益率回升至5.18% 世界明珠開發案6月進場銷售

北美客戶回流，南港 (2101) 首季營收、營益率呈現回升，單季營收 27.2 億元，年增率 15.21%，營益率 5.18%，較前一季成長 3.07 個百分點，稅前淨利 2.25 億元，每股稅前盈餘 0.27 元。美國制裁伊朗，影響出口伊朗表現，美國經銷通路客戶 ADT 財務重整雙重因素拖累，南港去年輪胎本業表現不盡理想，今年北美市場回溫，首季營收 27.2 億元，創下近三個季度新高，自結營業利益為 1.41 億元，營益率上升到 5.18%，日前南港名譽董事長林學圃預期，今年營運將有兩位數百分比成長，恢復到高獲利軌道。



南港擁有新豐、張家港兩個廠，日產能分別為 1.8～1.9 萬條、1.4～1.9 萬條，歐洲客戶比重約 35%、北美占了 40%，其餘為自主品牌，生產輪胎規格數達 3337 個之多。



南港舊廠「世界明珠」開發案將於今年 6 月施工並進場銷售，基地面積 9453 坪，容積率 390%，總樓地板面積 7.1 萬坪，住宅比率由 29.9% 提高到 49.1%，商辦由 45.4% 降為到 42.5%，商場約 6.7%、藝文展演為 1.7%。