盤前財經大事搶先讀2019年4月17日

今日操盤前瞻

中國第 1 季 GDP

日本 2 月工業生產

新加坡 3 月非石油出口

印尼總統大選

法說會：鈦昇、茂矽、群光、京元電子、強茂、昇達科、VHQ-KY

〈蘋果高通纏訟落幕〉蘋果和高通達成世紀和解 高通飆高逾 23%

高通和蘋果於美東時間週二 (16 日) 宣布達成「世紀和解」，撤銷全球所有進行的專利訴訟，並簽署和解協議，終結纏訟多年的專利大戰。消息傳出後，高通 (QCOM-US) 股價開始暴漲，漲幅高達 23.21%，報每股 70.65 美元，創自 1999 年以來最高單日漲幅。閱讀全文...

台積電宣布推出 6 奈米製程 強化 7 奈米技術 明年 Q1 試產

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (16) 日宣布，推出 6 奈米製程技術，可大幅強化目前的 7 奈米技術，客戶也可藉 7 奈米技術設計移轉，加速產品上市時程，台積電預期，該技術將瞄準包含行動產品、人工智慧、網通、5G 基礎架構、繪圖處理器與高速運算等產品商機，最快 2020 年第 1 季就會進入試產。閱讀全文...

〈郭董參選 2020〉選總統概念股出列 法人點名 5G、半導體、生技族群

鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘昨 (16) 日對外鬆口考慮參選 2020 年總統大選，法人點名，除鴻海力推的 AI 8K+5G 外，集團近期大動作擴大投資的半導體、大力推動的生技醫療等相關族群，均可望躋身「郭董選總統概念股」。閱讀全文...

上市櫃公司去年赴海外投資年增 5601 億元 創歷史新高

金管會昨 (16) 日公布上市櫃公司大陸及海外投資情形，截至去年底，赴海外投資金額年增 5601 億元，創歷史新增投資新額新高。有 712 家上市公司及 559 家上櫃公司，合計 1271 家赴海外投資，占全體上市櫃公司總家數 1595 家的 79.69%，較 2017 年底增加 20 家。閱讀全文...

長照扣除額草案出爐 增排富條款、採定額扣除每人 12 萬

長照扣除額草案出爐，行政院昨 (16) 日召開行政立法政策協調會報，討論長照扣除額草案，確定在《所得稅法》第 17 條新增「長照扣除額」，其中確定增設排富條款、採取定額扣除，讓居家照護者也能享有長照扣除額，預估有 29 萬人受惠，稅損約 20 億元。閱讀全文...