彭博：軟銀5000億日圓公司債 首日認購一空！

根據彭博報導，軟銀集團 (9984-JP) 新發行的 5000 億日圓公司債，於本週一 (15 日) 開放申購當天，即被投資人認購一空。野村控股 (8604-JP) 及大和證券集團 (8601-JP) 等承銷單位表示，在申購首日 (15 日) 投資人的申購金額即超過承銷額的 1.4 倍，市場反應熱烈造成供不應求。

(圖: Investing.com)

軟銀集團在 2019 年 4 月 12 日時，宣布將新發行公司債的利率設定在 1.64%，略高於暫定條件 1.3% - 1.9% 的中間值。而過去在 2018 年 6 月所發行，以個人為主的 4100 億日圓公司債 (第 53 次無擔保公司債)，其年利率則為 1.57%。

軟銀集團這次所發行的公司債，創下日本公司債市場的最高單筆金額紀錄。業界相關人士表示，在各家券商的承銷額方面，分別為野村控股 1500 億日圓、大和證券 900 億日圓，以及 SMBC 日興證券的 800 億日圓。

申購期限是到 4 月 25 日為止，最低申購金額為 100 萬日圓，付息日為每年 4 月與 10 月。是償還期限至 2025 年 4 月的 6 年期公司債。

而軟銀集團和負責承銷的主要證券公司發言人，皆以尚處認購期間為由，拒絕發表任何評論。

軟銀集團除了在公司債市場造成熱門，在股票市場上的人氣也逐漸攀升。該公司股價在本週二 (16 日) 時一度來到 1 萬 2090 日圓，連日更新了在 2000 年 3 月所創下的盤中高點。在 2019 年 4 月 1 日宣布將發行公司債後，加上其投資的美國 Uber Technologies Inc. 在這個時間點提交了 IPO 申請書，讓其股價於這段期間內上漲了 10% 以上。