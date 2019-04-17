〈中經院經濟預測〉今年GDP倒吃甘蔗 靠內需力「保2」 全年估2.15%

中華經濟研究院今 (17) 日發布 2019 年台灣全年經濟成長率 (GDP) 最新預估值為 2.15%，較上次預估值略下修 0.03 個百分點，不過，GDP 走勢可望倒吃甘蔗，逐季攀升，中經院認為，今年經濟成長仍多仰賴內需支撐，光是內需就貢獻 GDP 約 1.79 個百分點。

中經院指出，由於全球經濟走緩加上比較基期因素，預料今年台灣 GDP 走勢將如多數國家呈現走緩跡象，不過，可望逐季攀升，各季預估值依序為 1.75%、1.90%、2.31% 和 2.61%，亦即上半年成長率低於 2%，下半年則在 2% 以上。

中經院預估今年經濟成長主要動能來自內需，將貢獻約 1.79 個百分點，其中民間消費貢獻約 1.11 個百分點，資本形成貢獻 0.68 個百分點；至於淨輸出，則可望從去年 - 0.18 個百分點的負貢獻，轉為正貢獻 0.36 個百分點。

中經院進一步說明，由於就業市場情勢改善，政府也力推有益民間消費相關方案，預估今年民間消費年增率 2.10%，對經濟成長貢獻 1.11 個百分點，是經濟成長的有力支撐。

而在國內投資可望和緩復甦下，估計年國內資本形成毛額年增率達 5.65%，全年投資規模約 3.93 兆元，對經濟成長貢獻 1.08 個百分點；其中，民間投資年增 4.46%，而政府投資成長 11.96%、公營事業投資增加 8.63%。

另一方面，儘管商品進出口成長趨緩，但因進口、出口物價指數走跌，尤其出口物價指數跌幅更甚於進口物價指數，使實質商品和服務輸出輸入年增率仍維持正向成長，預估今年實質成長率分別為 3.02%、2.55%，相互扣減後淨輸出規模 1.38 兆元，年增 7.35%。

物價方面，由於今年大宗物資走勢平緩，且國內菸稅、電價調漲效果趨緩，預計消費者物價指數 (CPI) 在目前蔬果穩定供貨情形下，走勢相對平穩，上半年 CPI 年增率在 1% 以下，下半年則可望略高於 1%，倂計全年 CPI 年增率約為 0.83%。