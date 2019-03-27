〈寶華經濟預測〉悲觀下修台GDP至2.1% 今年是「膽顫型經濟」

元大寶華綜合經濟研究院今 (27) 日發布預測，2019 年經濟成長率 (GDP) 最新預估值達 2.1%，較上次一口氣下修 0.35 個百分點，也低於央行上周預測值 2.13% 和主計總處的 2.27%，「保 2」疑慮再起，元大寶華綜經院董事長梁國源直指，今年可用「膽顫型經濟」來形容。

梁國源直言，目前台灣經濟很可能現在已經處於衰退階段，比較樂觀的字眼是「景氣衰退的風險很高」，對今年的經濟環境看法顯得悲觀。

元大寶華預測今年各季成長率分別為 1.54%、1.77%、2.23% 和 2.80%，下半年表現可望優於上半年。

從內需來看，由於企業加薪比例降低，企業淨需求人數和季節調整後就業展望淨值皆下滑，元大寶華將今年民間消費成長率從 2.35% 下修至 2.19%。

民間投資方面，因民間營建工程年增率轉正，且公共部門投資多少可增添動能，因此上修民間投資成長率由 3..59% 至 3.67%。

至於對外貿易，主要機構大多預期今年世界貿易量成長緩於去年，因此，將今年輸出成長率從 2.95% 一口氣下修至 2.22%；同時，輸入成長率也從 3.35% 下修至 2.21%。

整體而言，梁國源說，今年民間動能尚可、固定投資相對強勁，不過輸出成長動能不足，經濟動能主要來自內需。