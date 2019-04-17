三大原因加持 3月基金規模突破3兆元

今年來全球股市多頭反撲，加上大型機構法人調整資金部位，帶動投信基金規模大幅成長 16.7%，3 月突破 3 兆元大關，創歷年單月規模第三大紀錄。法人指出，貿易戰幾近和解、聯準會轉向鴿派，股市仍有攻高機會，但短期因財報考驗，不乏震盪情形，建議透過分散資產與進場點方式，降低風險。

根據投信投顧公會資料統計，截至 3 月底為止，投信整體基金規模達 3 兆 4 億元，與去年底相較，第 1 季累計增長 4286 億元，成長率 16.7%。按類型區分，第 1 季增長最多的是跨國指數股票型、跨國一般債券型、國內貨幣市場型與跨國股票型基金，規模各增加 2267、737、622 與 493 億元。

第一金投信指出，今年來投信基金規模大幅成長，主要原因為：一、大型機構法人調整部位，轉向債券 ETF 等資產；二、美中貿易衝突降溫，投資人信心回升；三、歷經去年第 4 季股災後，風險性資產投資價值再度浮現，吸引資金回流。

展望後市，由於聯準會 3 月政策確立今年不再升息，且 9 月提前結束縮表，同時，歐、日等央行持續採取寬鬆措施，預料資金盛宴將再度重啟。其次，美中貿易談判進入收尾階段，全球景氣醞釀谷底反轉能量，股市仍有攻高的機會。

惟短期面臨財報考驗，不排除還有震盪可能，第一金投信建議，投資人應掌握資產配置原則，分散布局成長型與價值型資產，降低風險。成長型資產如：AI 人工智慧、精準醫療等中長期趨勢明確的股票基金，價值型則有：高股息的公用事業股票、投資級債券或公債基金，能帶來源源不絕的現金流。