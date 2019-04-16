炎洲將出售寧波薄膜產線 處分收益Q3前可望入帳

台灣膠帶龍頭炎洲集團 (4306-TW) 今 (16) 日公告，將出售寧波炎洲 1 條薄膜生產線與相關資產，交易對象為中國寧波神道貿易公司，交易金額約人民幣 1.15 億，惟處分收益仍待分割新公司後才可確認，目標半年內完成交易，第 2 季或第 3 季可望有相關處分收益入帳。

炎洲旗下子公司寧波炎洲將分拆為 2 家公司，其中 1 家保留寧波炎洲名稱，另 1 家新公司則會涵蓋寧波炎洲 1 條薄膜生產線、土地、廠房與設備，並出售給中國寧波神道貿易公司，交易金額約人民幣 1.15 億元 (相當於新台幣 5.29 億元)。待新公司切分較不具效益的薄膜產線後，寧波炎洲仍將保有膠帶廠與 1 條薄膜產線。

炎洲表示，此次出售薄膜產線，是為了活化公司資產效益，雙方在簽署股權轉讓框架協議生效，及收到定金後，寧波炎洲才會開始辦理設立及分割新公司相關程序，需視子公司向當地政府辦理登記和權利變更進度，才能確定是否可執行股權轉讓。

據悉，炎洲目標是要在半年內完成交易，意即處分股權後，相關處分收益最遲可望於第 3 季入帳，貢獻營運表現，惟確切的處分收益金額仍待分割新公司後，才可望出爐。

炎洲近來啟動修枝剪葉策略，處分閒置廠房與資產，並藉此改善財務結構，而上海嘉定廠處分計畫先前因程序因素而卡關，今年將重新啟動，已有多組團隊洽談中，若成功處分該廠房，將貢獻每股純益上看 1.5 元。

