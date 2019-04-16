非洲電商Jumia IPO後股價狂飆 兩日最高漲175.5%

非洲電商巨頭 Jumia Technologies 上周五 (12 日) 正式在紐約證交所上市，開盤價報 18.95 美元，較 IPO 發行價漲超 75.6%，最終收漲 75.6%，報收 25.46 美元；上市第二日盤中最高觸及 39.95 美元，日內最大漲幅 56.9%，兩日較 IPO 發行價最高上漲 175.5%，市值大增近 30 億美元，市場投資情緒相當樂觀。

Equities.com 認為，導致市場情緒樂觀的原因之一為非洲飆升的消費者支出。根據麥肯錫統計，2017 年至 2018 年間，消費者支出成長了 63%，預計到 2025 年，將進一步漲至 2.1 萬億美元，到時將有 65% 的非洲家庭能達到「可自由支配開支」的收入水平，為非洲市場注入一劑強心針。

此外，外媒表示，週四美股盤後，全球共享巨頭 Uber 正式遞交上市文件，Jumia 可能因此借助了 Uber 帶動的市場情緒。

Jumia 建立於 2012 年，為總部位於奈及利亞的非洲科技新創，2016 年高盛 (GS-US)、法國電信商 Orange 等機構入股後將該公司估值大幅推升，成為非洲首家科技獨角獸公司。

目前，Jumia 在非洲的業務覆蓋 14 個國家，業務內容包括電商平台、物流基建服務 Jumia Logisitcs、支付金融服務 Jumia Pay、線上外賣服務 Jumia Food，以及旅遊訂票服務 Jumia Flight 等，被稱作「非洲的阿里巴巴」或是「非洲的亞馬遜」。

儘管招股書顯示，Jumia 自 2012 年成立至今尚未實現營利，但如同大多數新創企業，Jumia 的收入正快速增長，2017 年達到 9380 萬歐元，隔年更同比增長 39%。

分析指出，搭建在線零售基建服務為該公司帶來更高成本，未來應多關注物流支出和非商品交付業務的收入增長，目前貨運佔據過半物流成本，若能提高客戶數並降低物流開支，有望盡快實現營利。

麥肯錫統計，非洲市場將在 2025 年達到 20 億美元規模，未來當阿里巴巴 (BABA-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 等國際巨頭湧入新興市場，競爭將會愈來愈激烈，但 Jumia 成功上市的經驗對非洲其他新創企業來說，可能重振整個非洲電商業的信心。