Hulu向AT&T買回股份 估值約150億美元

美國串流視訊服務平台 Hulu，週一 (15 日) 宣布斥資 14.3 億美元，買回 AT&T(T-US) 所持的公司 9.5% 股份，對應的估值為 150 億美元，較前兩年急劇上升。

時代華納在 3 年前，以 6 億美元價格取得 Hulu 9.5% 股份，相當於 58 億美元的估值。AT&T 去年收購時代華納，並將其改名為 WarnerMedia，同時取得這些持股。

AT&T 表示，公司將會使用這筆交易所得來償還債務。穆迪去年表示，AT&T 以 850 億美元收購時代華納，將使公司的債務超過 1800 億美元。

迪士尼為主要股東

Hulu 原本由多家媒體公司共同持股，但沒有公司具有多數控制權。不過迪士尼 (DIS-US) 收購 21st Century Fox 之後，也從中取得 Hulu 股份，使所持有股權來到 60%，Comcast 則持有 30% 股份。

迪士尼已經明確表達進軍影音媒體決心，並將 Hulu 視為串流媒體戰略的重要組成部分，在上週向投資者推出其 Disney+ 服務時，還詳細講述了 Hulu 的未來。

迪士尼董事長 Kevin Mayer 表示，計畫將潛在相關服務，包括 Disney+ 、Hulu 和 espn+，以折扣價格綑綁，但未提供細節。高層也表示，希望能讓所有的服務，包括 Hulu 在內，在未來幾年都轉為獲利。

預期與 Netflix 擴大競爭

Hulu 目前的估值雖然看起來快速上揚，但與主要競爭對手 Netflix 相比，仍相形見絀，Netflix 目前的市值約為 1500 億美元。Hulu 一直在快速增加用戶數，截至到 2018 年，用戶已經超過 2500 萬，而 Netflix 已達到 1.39 億。

迪士尼預計，以 Disney + 提供家庭與教育相關的內容，Hulu 為較成熟節目的平台，espn + 專注於體育，並希望在 2024 年，能達到約 9000 萬用戶。

Hulu 執行長 Randy Freer 在週一的聲明中表示，WarnerMedia 仍然會是 Hulu 的重要合作夥伴，以提供客戶最好的電視、直播與點播服務。