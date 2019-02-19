捷運環狀線年底通車 房價表現中和最受惠 但板橋無感

延宕 2 年的環狀線第一階段，可望在今年底通車，房仲業者統計環狀線 14 個站點 2018 年房價表現，和 2016 年相較，有 5 站區住宅回漲，9 站持續下修盤整，其中以景平站區域漲 4.3% 漲最多。

其餘包括中原橋、華中橋和景安等地，漲幅約 1.5-3.2%；而板橋則跌最深，均價從每坪 47.7 萬元跌至 41 萬元，跌幅達 13.7%。

新北環狀線第一階段將經過中和蘆洲、松山新店、板南線、機場捷運線、新莊中和線等五條現有捷運線，及興建中的安坑線、南北線和萬大線，共 8 條捷運，將串聯新北市新店、中和、板橋和新莊的交通，預計將有 14 站車站，並將陸續新增 6 個雙捷運交會站。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，隨著捷運網絡逐漸完整，捷運的利多效益趨緩，而環狀線通車時程延宕約兩年，加上目前房市轉向，周邊房跌多漲少，尤其是原本就有捷運經過的站點，新北產業園區、板橋和大坪林站難受到通車效應帶動，房價仍持續修正。

台灣房屋板橋特區遠百特許加盟店店東賴玉枝則指出，板橋站發展最早，不僅交通上有五鐵共構，特區周邊百貨商城豪宅林立，還有都更題材，多頭時期漲勢不斷，但環狀線一直延宕通車，且又是高架規劃，因此周遭房市並無太多加分作用，且這兩年房價持續修正盤整，導致降價才能換成交，單價持續盤整。

捷運新北環狀線 14 站中以中和地區，包括中原到景平等五站點，房價有略為回溫的趨勢，張旭嵐指出，環狀線第一階段通車，對於新莊中和新店三區的交通最有助益，未來可串聯新店遠東工業區、中和遠東工業區，和新北產業園區，對於相關產業業者而言，購屋區域和交通工具上都多一項選擇。而通車站點居中的中和左右逢源，且自住環境優質，機能最成熟，人口居住穩定，剛性需求支撐，在交通利多下，買氣優先回穩。

尤其，雙捷運站對乘客轉乘的交通便利性大幅提高，但由於現行站點房價已經不低，加上近年房價盤整，通車行情有限，若周邊商業發展和生活機能成熟，或大型企業進駐，綜合利多區域將有機會優先吸引買盤。